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۲ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۵۷

نمایشگاه شهر الکترونیک در گرگان برپا شد

نمایشگاه شهر الکترونیک در گرگان برپا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: نمایشگاه شهر و شهروند الکترونیکی همزمان با برگزاری جشنواره شهر و شهروند الکترونیک در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این نمایشگاه از عصر شنبه آغاز به کار خواهد کرد و تا سوم اسفند از ساعت 9 صبح  17 عصر برای بازدید علاقمندان دایر است.

این نمایشگاه دارای 24 غرفه است و نمایندگان و فعالان بخشی دولتی و خصوصی فناوری اطلاعات و ارتباطات محصولات خدمات الکترونیک ، سیستمهای حفاظتی و امنیتی الکترونیکی ،سیستم کنترل و تردد هوشمند ، کلیه ماشین های اداری و دولت الکترونیک و انواع نت بوک ها را به نمایش کذاشتند.

از تعداد شرکت کنندگان در این نمایشگاه 90 درصد شرکتهای خصوصی و 10 درصد دیگر از بخش های دولتی استان گلستان است.

ارائه توانمندی های بخش خصوصی از جمله اهداف برپایی این نمایشگاه اعلام شده است.

کد مطلب 1037927

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