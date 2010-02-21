آثار فاخر دینی تعریف مشخصی ندارند

سید محمود حسینی مدیر عامل تعاونی ناشران قم در رابطه با تفاهمنامه ای که با وزارت ارشاد اسلامی امضاء شده است به خبرنگار مهر گفت: این تفاهمنامه کتابهای حوزه دین را در بر می گیرد و تمام کتابها و آثار ارزشمند به ویژه حوزه دین را شامل می شود.

وی افزود: بعد از حذف یارانه کاغذ، کتب ارزشمند به ویژه کتب حوزه دین مورد حمایت وزارت ارشاد قرار می گیرند. کلیه کتب ارزشمند و فاخری که توسط مألفین و مراکز پژوهشی معتبر ارائه شده از سوی وزارت ارشاد حمایت خواهد شد؛ از این رو کتاب خوب به علت ضعف مالی و فقدان حمایتهای لازم مورد غفلت قرار نمی گیرد.

کتابهای ارزشمند حمایت می شوند

مدیر عامل تعاونی ناشران قم با اشاه به اینکه با این حمایتهای وزارت ارشاد کتب فاخر و کتب مورد نیاز جامعه در تمام عرصه ها بوده و تنها به کتب دینی محدود نمی شود گفت: نخستین دستاورد این تفاهمنامه حمایت کتابهای خوب است. همچنین براساس این تفاهمنامه می توان نتیجه گیری کرد که کتابهای ضعیف باید به سمت کتابهای قوی حرکت کرده و از چاپ و نشر کتابهای بی محتوا جلوگیری شود. پیش از این کتابهایی با یارانه دولت منتشر می شد که انتشار آنها برای جامعه هیچ ضرورتی نداشت، براساس تفاهمنامه کنونی انتشار این نوع کتابها مورد حمایت وزارت ارشاد نخواد بود.

حسینی یادآور شد: از دیگر دستاوردهای این تفاهمنامه برای ناشران این است که ناشران آثار چاپی خود را ارزیابی و آسیب شناسی می کنند و از آنجا که تنها کتابهای مورد نیاز جامعه مورد حمایت قرار می گیرند تلاش می کند کتابهای خود را در آن خط مشی قرار دهد.

تعریف مشخصی از کتاب مفید ارائه نشده است

مدیرعامل تعاونی ناشران قم تصریح کرد: ارشاد نوع کتابهایی را که مورد حمایت قرار می گیرند را تعریف نکرده و تنها به ذکر عبارت کتابهای مفید و مورد نیاز جامعه اکتفا کرده است.

وی گفت: ناشر پس از ارزیابی آثار چاپی خود آن را به دبیرخانه حمایت از چاپ کتب ارزشمند و فاخر است و این کتاب پیش خرید می شود. هئیت علمی این دبیرخانه در قم با حضور مدرسین حوزه و دانشگاه تشکیل شده و صلاحیت آنها از سوی وزارت ارشاد با صدور حکمی تأیید شده است. این دبیر خانه از اول بهمن ماه تشکیل شده و قرار است نخستین خروجی خود را طی هفته آینده (هفته دوم اسفند ماه) ارائه دهد.

سید محمود حسینی اظهارداشت: تا کنون 250 طرح به این دبیرخانه رسیده و 160 طرح آن بررسی شده است. تعدادی از این طرحها به طور طبیعی تأیید شده و تعداد دیگری برای اصلاح ارسال می شود و کار تقریبا اجرایی و عملیاتی شده است.