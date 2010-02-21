به گزارش خبرگزاری مهر، مون پولیه دیشب در چارچوب هفته بیست و پنجم رقابت های فوتبال فرانسه با نتیجه یک بر صفر در زمین سنت اتین شکست خورد. تک گل این دیدار را امانوئل ریویره (79) به ثمر رساند.

دیدار بوردو، صدرنشین رقابت های فوتبال فرانسه، با اوسر هم در آستانه مسابقه حساس این تیم مقابل المپیاکوس در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا برگزار نشد.

در سایر دیدارهای شب گذشته نتایج زیر حاصل شد:

* بولون یک - لومان 3

* گرنوبل صفر - والنسین یک

* لانس 3 - موناکو صفر

* نیس یک - لوران صفر

* پاریسن ژرمن یک - تولوز صفر

این رقابت ها امشب با برگزاری بازی های زیر به پایان می رسد:

* مارسی - نانسی

* سوشو - لیون

* رن - لیل

جدول رده بندی:

1- بوردو 51 امتیاز

2- مون پولیه 48 امتیاز (یک بازی بیشتر)

3- لیل 44 امتیاز

4- لیون 43 امتیاز

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18- لومان 20 امتیاز (یک بازی بیشتر)

19- بولون 16 امتیاز (یک بازی بیشتر)

20 گرنوبل 10 امتیاز (یک بازی بیشتر)