رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با مهر: اختلالی در سلامت و امنیت کنکور کارشناسی ارشد 89 گزارش نشد

محمد حسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این آزمون نزدیک به 142 رشته تحصیلی را شامل می شد و در 40 شهرستان و 95 حوزه اصلی امتحانی برگزار شد.

رئیس سازمان سنجش گفت: تعداد شرکت کنندگان در این آزمون نسبت به سال گذشته 100 هزار نفر بیشتر بودند و تا این لحظه هیچ مورد خاصی در زمینه اختلال در سلامت و امنیت آزمون گزارش نشده است.

تخلفات آزمون در هیئت رسیدگی به تخلفات سازمان سنجش رسیدگی می شود

وی درباره وجود تخلف و تقلب در کنکور کارشناسی ارشد به مهر گفت: این موارد را نمایندگان تام الاختیار سازمان سنجش در حوزه های امتحانی گزارش می کنند که تا کنون نیز گزارشی در این زمینه نرسیده است. از سوی دیگر هیئت رسیدگی به تخلفات در سازمان سنجش به گزارشهای رسیده در این زمینه رسیدگی می کنند.

امتحانات ‌139 کد رشته‌‌ امتحانی‌ آزمون کارشناسی ارشد صبح و بعد از ظهر روزهای‌ 28، 29 و 30 بهمن ماه 1388 با رقابت بیش از 800 هزار داوطلب شد.