قهرمانان لیگ های دسته یک و دو شناخته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم و نهایی از رقابتهای لیگ دسته یک و دوم ژیمناستیک باشگاه های کشور شنبه اول اسفندماه به میزبانی استان یزد و درسالن خانه ژیمناستیک این شهر برگزار شد که طی آن تیم های نوسازی مدارس زنجان و تربیت بدنی تبریز در لیگ دسته یک و دو به عنوان قهرمانی دست یافتند.

در لیگ دسته یک که با حضور 5 تیم و در هر شش وسیله برگزار شد در مجموع دو مرحله تیم نوسازی مدارس زنجان با 2/281 امتیاز به مقام قهرمانی رسید. تیم رب امید خراسان رضوی با 1/280 امتیاز دوم شد و تیم هیئت ژیمناستیک ارومیه با 55/255 امتیاز در مکان سوم ایستاد.

در بخش قهرمان قهرمانان این دسته محمد حسن قلی خانی از هیئت ژیمناستیک ارومیه با 3/145 امتیاز، رضا علیزاده از تیم رب امید خراسان رضوی با 85/138 امتیاز و سجادکریمی از نوسازی مدارس زنجان با 8/138 امتیاز اول تا سوم شدند.

در مرحله نهایی رقابتهای لیگ دسته دوم نیز 6 تیم به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت تیم تربیت بدنی تبریز با 5/272 امتیاز قهرمان شد. تیم شهید محمد گرامی قزوین با 269 امتیاز در مکان دوم ایستاد و تیم هیئت ژیمناستیک گنبد با 6/257 امتیاز در مکان سوم قرار گرفت.

در بخش قهرمان قهرمانان این دسته نیز رضا ذوالفقاری نژاد از تیم شهید محمد گرامی قزوین با 145 امتیاز، فتاح زارع نژاد از تیم تربیت بدنی تبریز با 35/141 امتیازو جمال گویلی از خانه ژیمناستیک کردستان با 65/131 امتیاز اول تا سوم شدند.

مرحله اول این رقابتها آبان ماه به میزبانی استان همدان برگزار شده بود. مرحله دوم و نهایی رقابتهای لیگ دسته برتر باشگاه های کشور در رشته ژیمناستیک امروز یکشنبه دوم اسفندماه با حضور 6 تیم در استان یزد پیگیری می شود.