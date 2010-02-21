سجادی: دولت با اختصاص بودجه به احزاب از انتقادات سازنده آنان بهره مند شود

کمال سجادی دبیر کل جامعه اسلامی کارمندان در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سئوالی در خصوص پیشنهاد کمیسیون شوراهای مجلس مبنی بر اختصاص بودجه 5 میلیارد تومانی به احزاب در پی عدم تخصیص هر گهنه بودجه به این نهاد های مدنی در سالهای اخیر اظهار داشت: معمولا ساز و کار فعالیت احزاب در جهان به گونه ای است که آنان مخارجی دارند و برخی دولتها نیز ردیفهایی را برای احزاب درنظر می گیرند اما چند سالی است که در ایران یارانه احزاب حذف شده است.

وی با بیان اینکه اختصاص بودجه به احزاب بر روی کار احزاب بسیار تاثیرگذار است، گفت: اختصاص بودجه به احزاب ولو به میزان اندک هم بر کار احزاب تاثیرگذار است و هم به نوعی نمایانگر تعامل است.

سجادی در ادامه با تاکید بر اینکه احزاب در کشور نماد دموکراسی هستند، افزود: مردم در تنها مسیری که می توانند به نوعی در ساختار سیاسی مشارکت نمایند، احزاب است و البته شاید تعداد معدودی از موسسین احزاب درآمد خاصی داشته باشند اما تعداد بسیاری از آنان تنها از حق عضویت اندکی که دریافت می کنند، فعالیتهایی را انجام می دهند.

دبیرکل جامعه اسلامی کارمندان همچنین گفت که اگر دولت خواستار تعامل با احزاب است و می خواهد از انتقادات سازنده آنان بهره مند شود باید ردیفی را برای احزاب در بودجه سال آینده درنظر بگیرد، به گونه ای که بودجه مورد نظر باید به طور عادلانه بین تمامی احزاب تقسیم شود تا ضمن رشد و شکوفایی تفکر سیاسی در کشور، یک فعالیت قانونی و درست شکل بگیرد.

این فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد: احزابی که فعالیتهای آنان در راستای اهداف نظام و خدمت به مردم است و معتقد به قانون اساسی بوده و ساختار شکن نیستند باید بتوانند فعالیتهای خود را در تولید اندیشه سیاسی بیش از پیش سامان دهند لذا این موضوع به منزله نوعی انسجام، هماهنگی و همدلی بین احزاب ، دولت و مجلس خواهد بود.

سجادی با تاکید بر اینکه اختصاص یافتن بودجه به احزاب می تواند بیانگر توسعه سیاسی در کشور باشد، خاطرنشان کرد: ایجاد فضای همکاری بین احزاب و دولت اندیشه های خوبی را به مردم نوید خواهد داد.