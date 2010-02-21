استراتژی نظام همکاری و دفاع منطقه ای است/ لزوم وحدت درونی نیروهای انقلاب

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی در نطق پیش از دستور امروز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی گفت: ایران قدرتمند، خطر برای زورگویان مستکبر است، نه برادران مسلمان منطقه.

وی با تبریک به وزارت دفاع و ارتش نیرومند جمهوری اسلامی ایران به دلیل ساخت و الحاق ناوشکن جماران به نیروی دریایی گفت: به این برادران تبریک می گوییم که با همت بلند و با اتکا به دانش درونی کشور به این دستاورد دفاعی نایل آمدند.

رئیس مجلس با اشاره به برخی فضاسازی ها علیه جمهوری اسلامی در خصوص موضوع هسته ای اظهار داشت: این روزها مجددا شاهد فضاسازی غیر عادی در موضوع هسته ای کشور هستیم.

وی گفت: گزارش مدیر کل آژانس را دستاویزی قرار داده اند تا با تمسک ناقص به برخی فرازهای گزارش، افکار عمومی را منحرف کنند.

لاریجانی افزود: سئوال مهم این است که در فاصله چند ماهه اخیر که گزارش قبلی آژانس ارائه شد و در آن از مذاکرات حمایت شد و همگی مسرور بودند که مذاکرات، در حال به نتیجه رسیدن است، تا امروز که گزارش جدید مدیر کل را شاهد هستیم، چه حادثه مهمی رخ داده است که این همه دعاوی مبهم و مغلوط سر هم کرده اید.

رئیس مجلس ادامه داد: آیا همه این ادعاها در این چند ماه رخ داده است یا این که کشورهای قدرتمند، وقتی مذاکرات را به سوی منافع خود سوق دهند، گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، آرام و خوش خط خواهد بود و به محض اینکه ایران، به درستی پرده فریبکاری آنان را در مذاکرات کنار بزند، فوری همه دعاوی کهنه یک کشور زورگو را به عنوان سند در گزارش آژانس منعکس می کند.

وی گفت: سئوال این است که در گزارش قبلی آژانس، آیا اطلاع از این دعاوی دروغین نداشتید و اگر داشتید چرا آن موقع مطرح نکردید.

لاریجانی افزود: این نگاه ابزاری به آژانس، هیچ حیثیتی برای این نهاد بین المللی و مدیریت آن باقی نمی گذارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کشورهای زورگو مطمئن باشند با این روش های فریبکارانه نمی توانند ملت ایران را از راهی که انتخاب کرده است منحرف کنند و قطعا با استقامت ملت مواجه خواهند شد.

وی گفت: همه این شرایط نشان می دهد تمامی نیروهای وفادار انقلاب، بیش از هر زمان دیگری باید با پرهیز از اختلافات به وحدت درونی تمرکز کنند و در مقابل فتنه انگیزی آنان، یکصدا و با محوریت قانون اساسی و رهبری با استواری از منافع ملی کشور دفاع کنند.

لاریجانی افزود: در شرایط فعلی و با اتمام حجت ملت در 22 بهمن هر گونه حرف و سخن و اقدام اختلاف انگیز و فتنه گرایانه همسویی با دشمن است.

رئیس مجلس تصریح کرد: مسئولین قوای مختلف باید با کار و تلاش صمیمانه، پاسخ حمایت مردمی را به درستی بدهد.

وی با اشاره به بررسی لایحه بودجه 89 در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز بحث، بودجه سال آینده و برنامه پنجم توسعه احتیاج به فضای آرام و منطقی و کارشناسی در استفاده بهینه از امکانات دارد.

لاریجانی افزود: چارچوب مطالعه مجلس، سند چشم انداز سیاست های کلی، مخصوصا سیاست های برنامه پنجم و اجرای قوانین مصوب می باشد. به جای بحث های فرعی، مجلس با ارزیابی بودجه و برنامه در قرابت با اسناد بالادستی، مسیر اصلاح را طی خواهد کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: کمیسیون تلفیق در فرصت باقیمانده با کلان نگری و بررسی دقیق، گزارش خود را تا سیزدهم اسفند جاری به مجلس ارائه کند تا مجلس بتواند از پانزدهم اسفند بررسی خود را آغاز کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در گذشت حجت الاسلام فاکر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس که هفته گذشته دار فانی را واداع گفت به خانواده وی، نمایندگان مجلس و ملت ایران تسلیت گفت و از وی به عنوان چهره ای شاخص و روحانی مبارز یاد کرد.