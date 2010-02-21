شش کشتی گیر مازندرانی به اردو تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان قادری صبح یکشنبه در جلسه هیئت کشتی مازندران در ساری افزود: کادر فنی فدراسیون کشتی بیست کشتی گیر آزاد کار را برای شرکت در مسابقات جام جهانی روسیه به اردو فراخواند که از این تعداد شش کشتی گیر مازندرانی هستند .

وی خاطر نشان کرد: تنها غایب این دوره سید مراد محمدی، کشتی گیر وزن 60 کیلوگرم مازندرانی است که در رقابتهای بین المللی جام تختی نیز قهرمان شده و به دلیل شخصی و خستگی از کادر فنی خواست تا در این مسابقات کشتی نگیرد.

قادری بیان داشت: عباس دباغی در وزن 55 کیلوگرم، مسعود اسماعیل پور و سعید احمدی در 60 کیلوگرم، مهدی تقوی و سعید داداشپور در 66 کیلو و رضا یزدانی در 96 کیلوگرم به عنوان شش کشتی گیر مازندرانی در اردوی تیم ملی به روسیه هستند.

به گفته نائب رئیس هیئت کشتی مازندران، این اردو از امروز یکشنبه تا زمان اعزام کشتی گیران به رقابت های جام جهانی روسیه در خانه کشتی تهران برپا می شود.

وی افزود: مسابقات کشتی آزاد جام جهانی روسیه طی روزهای 15 و 16 اسفند ماه در شهر ماخاچکالای روسیه برگزار می شود.