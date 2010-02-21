درمان کوری تدریجی و سرطان با ابداع جدید محقق ایرانی دانشگاه پوردو

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک ضیائی پروفسور مهندسی الکترونیک و رایانه دانشگاه پوردو زمانی که در مورد زمینه تحقیقات علمی اش تصمیمگیری می کرد بر سر دوراهی مهندسی و پزشکی قرار گرفته بود. راه حل او آغاز فعالیت در مرکز نانوتکنولوژی "بیرک" بود تا ابزارهایی کوچک و پیچیده را برای کمک به ارائه سریعتر و دقیقتر خدمات درمانی ابداع کند.

ضیائی به همراه تیمش در حال حاضر بر روی ابزاری آزمایش می کنند که می تواند شیوه کنونی پرتو درمانی را بهبود بخشد. به این شکل ابزاری الکترونیکی به اندازه یک دانه برنج در بدن بیمار و در حوالی منطقه سرطانی کار گذاشته خواهد شد که می تواند مقادیر پرتوهای دریافت شده منطقه مورد نظر را محاسبه کرده و به تکنسینها گزارش کند.

به گفته ضیائی این ابزار می تواند تا اندازه قابل توجهی از آثار جانبی پرتو درمانی بکاهد زیرا مقادیر مختلف پرتو در پرتودرمانی می تواند نسبت به خود بیماری خطر بیشتری برای بیمار در بر داشته باشد. ضیائی می گوید ما تنها گروهی هستیم که بر روی چنین موضوعی مشغول مطالعه هستیم.

نمونه آزمایشی این ابزار سال گذشته ساخته شده و اکنون آزمایش بر روی آن در حال انجام است و ضیائی در کنار آن ابزار جدیدی را برای درمان اختلالات چشمی ابداع کرده است. ضیائی در توضیح این ابداع جدید می گوید: گاهی اوقات زمانی که بیماران به کوری تدریجی مبتلا می شوند فشار چشم آنها باید توسط جراحی تصحیح شود و به همین منظور ابزاری ابداع کرده ام که می تواند از چشم پس از انجام چنین جراحی محافظت کند.

این ابزار در هنگام جراحی در حفره ای درون چشم قرار گرفته و می تواند فشار اضافی وارد آمده بر روی چشم را از بین ببرد؛ فشاری که در صورت بی توجهی می تواند به اعصاب بینایی که عامل بینایی فرد به شمار می روند آسیب رسانده و به تدریج باعث کوری فرد شود.

این ابزار قابل تجزیه می تواند کوچکترین مقادیر فشار را نیز از بین ببرد و پس از دو هفته بدون وارد آوردن کوچکترین آسیبی به بدن بیمار از بین خواهد رفت.

بر اساس گزارش Pordoexponent، ضیائی به همراه تیمش بر روی پروژه ها و ایده های متعددی مشغول مطالعه هستند که از آن جمله می توان به ابداع شیوه ای برای انتقال مستقیم دارو به مغز، اندازه گیری فشار مغز و مثانه و ردیابی فرایند تکامل تومورهای سرطانی در بدن اشاره کرد.