از کشتی های خود در جام تختی راضی هستم

عباس دباغی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: رقابتهای جام تختی برای کادر تیم ملی نیز راضی کننده بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در رقابتهای جام بین المللی تختی با گرفتن پنج کشتی گیر فشار زیادی را تحمل کردم و از نحوه مبارزاتم در این پیکارها راضی هستم.

وی در خصوص حریفانش در این رقابتها گفت: در این مسابقات بهترین حریفانم فرزان بهرانی بود که توانست مقابل من کشتی بسیار خوبی بگیرد ضمن اینکه حریف فینال بنده کشتی گیر ارمنستانی نیز بسیار قوی نبود و تنها در یک لحظه امتیاز آسانی را به او واگذار کردم.

قهرمان رقابت های بین المللی جام تختی تصریح کرد: در حال حاضر در وزن 60 کیلوگرم بوده و برای حضور در وزن 55 کیلوگرم فعلا مشکلی نخواهم داشت.

به گفته وی، در صورت صلاحدید کادر فنی با وزن 55 کیلوگرم برای حضور در پیکارهای جام جهانی روسیه شرکت خواهم کرد.