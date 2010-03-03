پراکندگی جمعیت دانش آموزی مهمترین مشکل آموزشی دماوند

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، بخشهای آموزشی بویژه در سطوح پایین سنی و گامهای اولیه آغاز این امر پر اهمیت همواره از پیش نیازهای توسعه در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی است و از آن به عنوان معیاری برای سنجش سطح پیشرفت یک کشور یاد می شود.

کشورهای توسعه یافته و پیشگام در امر فناوری دنیا پیشرفت امروز خود را مدیون ایجاد سیاستگذاری ها و تخصیص اعتبارات کلان دیروز می دانند و بر ادامه این روند موثر تاکیدی دو چندان و بیش از گذشته دارند، اما مشکلاتی نظیر کمبود امکانات، فقدان اعتبارات کافی، تغییرات مکرر در سامانه های تحصیلی و ضعفها مدیریتی همچنان در برخی از مناطق کشور مشکلاتی را ایجاد کرده است.

آموزش و پرورش شهرستان دماوند نیز به وجود 14 هزار دانش آموز از برخی مشکلات موجود در این شهرستان رنج می برد.

پراکندگی جمعیت دانش آموزی مشکل اصلی آموزشی دماوند

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان دماوند پیرامون معضلات آموزشی این شهرستان به خبرنگار مهر گفت: یکی از معضلاتی که آموزش و پرورش شهرستان دماوند با آن روبروست پراکندگی جمعیت دانش آموزی در سطح شهرستان است.

محسن درویش ادامه داد: در بحث آموزش، گماردن معلمین نخبه در مدارسی با جمعیت به عنوان مثال 200 نفر، بار علمی همه آنها را افزایش می دهد اما پراکندگی این تعداد دانش آموز در مراکز آموزشی 50 نفره باعث می شود تا برخی دانش آموزان از این موهبت بی نصیب بمانند.

وی افزود: همچنین تعمیر و نگهداری یک مدرسه با جمعیت پایین، تفاوتی با یک واحد آموزشی با جمعیتی استاندارد نداشته و این مشکل تنها صرف هزینه ای بی مورد و غیرمفید محسوب می شود.

این مسئول متمرکز کردن چند واحد آموزشی با جمعیتی پایین را در قالب یک مدرسه راه کار حل این معضل دانست و اظهار داشت: با توجه به ساخت و سازهای انجام شده و بالا رفتن سرانه احداث مدرسه در شهرستان دماوند این قابلیت وجود دارد که با ادغام مدارسی با جمعیتهای پایین تر از حد نصاب سازمانی تشکیل کلاس، خدمات آموزشی بهتری به دانش آموزان ارائه شود.

کمبود نیروی انسانی مشکل دیگر آموزش و پرورش دماوند است

وی نیروی انسانی را از دیگر مشکلات آموزش و پرورش شهرستان دماوند عنوان کرد و افزود: با وجود بودن معلمانی خوب در قالب نیروهای خرید خدمتی و حق التدریس، استفاده از آنها زیبنده آموزش و پرورش نیست.

درویش ادامه داد: علاوه بر نیروی انسانی آموزشی در سایر بخشهای خدماتی نظیر راننده، خادمین مدرسه، سرایدار و مسئولین دفتری نیز آموزش و پرورش نزدیک به 15 سال است که استخدامی انجام نداده که به عنوان یک مشکل مطرح است.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان دماوند با اشاره تشکیل ماهیانه جلسات انجمن اولیا و مربیان یادآور شد: امروزه همگان بر تاثیر بسزای مشارکت اولیای دانش آموزان با مربیان و مدیران آموزشی واقف هستند و در شهرستان دماوند نیز از طرقی همچون تشکیل نشستهای ماهیانه، تلفن گویا و سامانه پیام کوتاه این دو رکن اصلی فرهنگ ساز جامعه، خانواده و مدرسه در ارتباط هستند.

امید است مشکلات آموزشی و کمبود امکانات رفاهی و خدماتی به دانش آموزان و فرهنگیان در شهرستانهای استان تهران که بخش زیادی از جمعیت دانش آموزی کشور را تشکیل می دهند هرچه سریعتر برطرف شود.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.