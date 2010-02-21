سالانه 400 هزار نفر از اتباع آذربایجان از مرز زمینی آستارا تردد می کنند

کیوان اسد پور در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: با لغو روادید اتباع جمهوری آذربایجان از دوازدهم بهمن تاکنون شش هزار و700 نفر از اتباع این کشور از طریق مرز زمینی آستارا وارد خاک جمهوری اسلامی ایران شده اند که این تعداد نسبت به مدت مشابه پارسال 75 درصد افزایش یافته است.

وی همچنین اظهار داشت: با تلاش متخصصان و مهندسان واحد فرستنده های تلویزیونی صدا و سیمای مرکز گیلان، 400 خانوار ساکن هفت روستای منطقه حیران آستارا موفق به دریافت تصاویر شبکه های سراسری سیمای جمهوری اسلامی ایران شدند.

فرماندار آستارا افزود: برای نصب تجهیزات تلویزیونی در این منطقه 400 میلیون ریال هزینه شده است.

وی ادامه داد: ساکنان منطقه کوهستانی حیران در آستارا که پیش از این از دریافت تصاویر سیمای جمهوری اسلامی ایران محروم بودند، در حال حاضر تصاویر شبکه های یک، دو، سه، چهار و شبکه های خبر و قرآن را دریافت می کنند.

بندر آستارا شهری زیبا و مرزی است که در کنار ساحل غربی دریای خزر و در شمالی ترین نقطه استان گیلا ن واقع شده است، این بندر تنها شهر استان گیلان بوده که هم مرز خاکی و هم مرز آبی با کشور همسایه یعنی جمهوری آذربایجان دارد و این امر باعث رونق در مبادلات و تجارت شده است.