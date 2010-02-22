افزایش 30 درصدی یارانه دارو در بودجه سال 89

دکتر سیامک مره صدق با ابراز خوشبینی نسبت به افزایش متعادل بودجه بخش بهداشت و درمان کشور در سال آینده، به خبرنگار مهر گفت: این افزایش به ویژه در بخش یارانه دارو که حدود 30 درصد رشد نسبت به سال 88 نشان می دهد، قابل توجه است.

طبق ماده 90 قانون برنامه توسعه چهارم باید سهم مردم از هزینه های سلامت در بازار واقعی به کمتر از 30 درصد برسد و 70 درصد دیگر این هزینه را دولت باید به عنوان یک وظیفه حاکمیتی پرداخت کند.

نماینده کلیمیان ایران در مجلس همچنین یکی دیگر از ویژگیهای بودجه بخش بهداشت و درمان کشور در سال آینده را، توجه به مناطق محروم عنوان کرد و افزود: کمک به اجرای طرحهای بهداشتی و تجهیز و توسعه اورژانس کشور در بودجه سال 89 وزارت بهداشت، از اهمیت بالایی برخوردار است.

به گفته مره صدق، رویکرد وزارت بهداشت به سمت همگانی کردن بخش بهداشت و درمان و اجتناب از کارهای لوکس، از دیگر ویژگیهای بودجه سال آینده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر پیشگیری از بیماریها، افزود: اولویت نظام سلامت نباید مسائل درمانی باشد بلکه می بایست شرایطی فراهم کرد تا بتوان از بروز بیماریهای پرهزینه و سخت مثل سرطانها، پیشگیری کرد.

مره صدق با تاکید بر اینکه بودجه حوزه بهداشت و درمان کشور در سال آینده بین 3 تا 30 درصد رشد در بخشهای مختلف نشان می دهد، گفت: با منابع دولتی نمی توان رضایتمندی مردم در بخش درمان را فراهم کرد.