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۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۵۰

16 پارک جنگلی جدید در ایلام ساخته می شود

16 پارک جنگلی جدید در ایلام ساخته می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام از ساخت 16 پارک جنگلی جدید در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عبدالرضا بازدار صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای توسعه فضای سبز و جنگلداری، اداره منابع طبیعی استان ایلام به ساخت 16 پارک جنگلی به مساحت 10 هزار و 500 هتکار اقدام کرده است.

وی بیان داشت: ساخت سه نهالستان گرمسیریو سردسیری به منظور تولید نهالهای سازگار با شرایط اقلیمی استان از دیگر اقدامات منابع طبیعی استان ایلام است.

بازدار عنوان کرد: ظرفیت تولید نهال در این نهالستانها دو میلیون نهال در سال است.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر تامین نیاز استان با تولید این میزان نهال، نیاز استانهای همجوار نیز تامین می شود، خاطرنشان کرد: 10 ذخیرگاه جنگلی در استان ایلام به منظور جلوگیری از فرسایش خاک و گرد و غبار حفظ و احیا شده است.

این مسئول یادآور شد: 70 هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی استان ایلام به منظور فعالیتهای اقتصادی و صنعتی واگذار شده است.

کد مطلب 1038019

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