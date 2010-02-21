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۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۱۰

کشتی جام جهانی - روسیه

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران مشخص شد

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران مشخص شد

تیم ملی کشتی آزاد ایران با 12 کشتی گیر در رقابتهای جام جهانی روسیه شرکت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب تیم ایران در این رقابتها به شرح زیر است:
55 کیلوگرم: عباس دباغی- حسن رحیمی یا فرزان بهرامی
60 کیلوگرم: سعید احمدی- مصطفی آقاجانی
66 کیلوگرم: مهدی تقوی- مصطفی حسین خانی
74 کیلوگرم: صادق گودرزی - سعید ریاحی
84 کیلوگرم: احسان لشکری
96 کیلوگرم: رضا یزدانی
120 کیلوگرم: فردین معصومی - سید محمد رضا آذرشکیب

از تیم اعزامی به رقابتهای جهانی دانمارک در مهرماه سال گذشته سه کشتی گیر در ترکیب تیم ایران حضور دارند و شش نفر از نفرات برتر جام تختی در ترکیب تیم اعزامی حضور دارند.

با توجه به حضور حسن رحیمی در خدمت سربازی در صورت فراهم نشدن شرایط خروج وی، فرزان بهرامی جایگزین او خواهد شد. رقابتهای جام جهانی روسیه روزهای 15 و16 اسفندماه در شهرماخاچ کالا برگزار می شود.

کد مطلب 1038022

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