جزئیات و شرایط شرکت در کنکور کاردانی به کارشناسی/ آغاز ثبت نام از فردا

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دارندگان ‌‌مدرک‌ کاردانی ناپیوسته و همچنین مدرک کاردانی پیوسته نظام جدید آموزش متوسطه مورد تأیید شورای ‌عالی انقلاب‌ فرهنگی‌ یا وزارت‌ علوم‌ و وزارت‌ بهداشت‌ و دانشجویان سال آخر مقطع کاردانی که حداکثر تا 30 اسفند دماه فارغ ‌التحصیل شوند می‌توانند در این آزمون ثبت‌نام و شرکت کنند و برحسب ضوابط نسبت به انتخاب رشته‌ مبادرت کنند.

وی اظهار داشت: دارندگان مدرک کاردانی پیوسته نظام جدید آموزش متوسطه (به استثناء کاردان‌های رشته تحصیلی کاردانی بهداشت مدارس که مدارک آنان از سوی وزارت آموزش و پرورش صادر شده است) مجاز به شرکت در آزمون پذیرش دانشجو از دوره کاردانی به دوره کارشناسی ناپیوسته رشته ‎های تحصیلی گروه آموزشی پزشکی نیستند.

معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: فارغ‎التحصیلان کاردانی و دانشجویان نیمسال آخر مقطع کاردانی گروه آموزشی پزشکی از لحاظ خدمات قانونی باید واجد شرایط باشند.

وی اظهار داشت: ثبت ‎نام و شرکت کلیه کاردانهای گروه آموزشی پزشکی بدون رعایت سهمیه ‎های30 درصد و 70 درصد در آزمون ورودی دوره‎های کارشناسی ناپیوسته بلامانع خواهد بود مشروط به اینکه مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته تحصیلی آنان مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان باشد در غیر این ‌صورت ملزم به انجام خدمات قانونی قبل از شرکت در آزمون خواهند بود.

توکلی افزود: پذیرفتگان گروه آموزشی پزشکی پس از فارغ ‎التحصیل شدن باید برابر طول مدت تحصیل، تعهد خدمت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بسپارند و در صورت استنکاف از انجام تمام یا قسمتی از خدمت تعهد شده، باید دو برابر هزینه تحصیلات را تمام یا به تناسب مدتی که خدمت نکرده اند، بپردازند.

وی با بیان اینکه دارندگان مدرک تحصیلی با ارزش بالاتر از کاردانی حق شرکت در این آزمون را ندارند، گفت: دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور حق ثبت ‎نام و شرکت در این آزمون را ندارند و در صورت شرکت با آنان طبق مقررات رفتار خواهد شد و اگر هم پذیرفته شوند پذیرش آنها «کان لم یکن» تلقی و یک نوبت از حداکثر دو نوبت قبولی برای آنان منظور خواهد شد.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: پذیرفته شدگان رشته ‌های تحصیلی دوره‌های روزانه در آزمون پذیرش دانشجو از دوره کاردانی به دوره کارشناسی ناپیوسته سال 1388 حق ثبت‎نام و شرکت در این آزمون را ندارند.

وی افزود: پذیرفته شدگان مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و همچنین دوره‎های نوبت دوم کلیه دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزش عالی در آزمون پذیرش دانشجو از دوره کاردانی به دوره کارشناسی ناپیوسته سال 1388، پس از انصراف قطعی از تحصیل و در صورت نداشتن مشکل نظام وظیفه می‎توانند در این آزمون ثبت‎نام و شرکت کنند.

زمان برگزاری آزمون و توزیع کارت آزمون کاردانی به کارشناسی

توکلی درباره زمان برگزاری آزمون و توزیع کارت آزمون کاردانی به کارشناسی به مهر گفت: کارت ورود به جلسه آزمون از روز دوشنبه 4 بر روی سایت سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org قرار می‌ گیرد تا داوطلبان بتوانند نسبت به پرینت آن اقدام کنند.

وی اظهار داشت: آزمون ورودی کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1389 بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده در صبح وعصر روز پنجشنبه 7 مردادماه برگزار خواهد شد.