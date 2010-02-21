حضور گروه "آبیدر" در بخش رقابتی جشنواره مناسب نیست

سرپرست گروه موسیقی "آبیدر" ضمن بیان این مطلب در خصوص چرایی حضور در بخش رقابتی بیست و پنجمین دوره از جشنواره موسیقی فجر به خبرنگار مهر گفت : گروه موسیقی "آبیدر" یکی از گروههای شناخته شده موسیقی است که بیش از بیست دوره در جشنواره موسیقی فجر شرکت کرده به همین دلیل این گروه موسیقی شایستگی حضور در بخش جنبی بیست و پنجمین جشنواره موسیقی فجر را داشت اما زمانی که فرم درخواست حضور در بخش جنبی را ارائه کردیم مسئولان برنامه ریزی جشنواره اعلام کردند که به دلیل محدودیت حضور گروهها در بخش جنبی، از پذیرفتن این گروه دراین بخش معذور هستند.

یدالله نورانی در پاسخ به این سئوال که چرا گروه در بخش رقابتی جشنواره شرکت کرده است گفت : متاسفانه گروههای شهرستانی در طول سال کمتر فرصتی برای برگزاری کنسرت های متعدد دارند به همین دلیل حاضر نیستند فرصت حضور در جشنواره را از دست بدهند چراکه حیات یک گروه موسیقی و هنرمندان به حضور و ارائه آثار وابسته است به همین دلیل حاضر نیستیم که همین فرصت اندک را از دست دهیم، در واقع به نوعی مجبور به شرکت در بخش رقابتی این دوره از جشنواره شدیم.

وی در ادامه به قطعاتی که این گروه موسیقی اجرا می کند اشاره کرد و گفت : قطعات این اجرا از آثار بومی و محلی خاص سنندج است و قطعاتی چون" حیران"،"الله ویسی" و "قطار" را اجرا خواهیم کرد و قرار است عصر روز 12 اسفند ساعت 18:30 در فرهنگسرای ارسباران اجرای برنامه داشته باشیم.