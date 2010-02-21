جزای نقدی برای خسارت وارد کنندگان به علائم مرزی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه در ادامه بررسی طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران فصل چهارم این طرح در خصوص مقررات جزا را تصویب کردند و کار بررسی این طرح را به پایان رساندند.

مجلس شورای اسلامی در جلسات گذشته تا ماده 21 این ماده را بررسی کرده بودند و با تصویب نمایندگان مجلس، هر کس به تاسیسات و موانع فیزیکی و ستون ها، علائم و عوارض طبیعی و مصنوعی مرزی خساراتی وارد و یا خطوط مرزی را تغییر و یا تخریب کند، علاوه بر جبران خسارات وارده به جزای نقدی از 5 تا 30 میلیون ریال محکوم می شود.

بر اساس این مصوبه، شروع به ارتکاب اعمال فوق، مستوجب حداقل مجازات مقرر در این ماده می شود.

نمایندگان مجلس در ماده 25 این طرح همچنین مقرر کردند میزان جریمه نقدی مندرج در این قانون بر اساس نرخ تورم هر سال بنا به اعلام بانک مرکزی، پیشنهاد وزارت کشور و ناجا و تصویب هیئت وزیران (قابل تفویض به شورای مرزی) قابل بازنگری خواهد بود.

نمایندگان مجلس برای اتباع خارجی که وارد کشور شده اما برای اخذ روادید، جواز اقامت و یا جزای عبور، شهادت دروغ بدهد، از 10 میلیون تا 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می شوند.

با تصویب مجلس، جریمه نقدی برای هر ایرانی که بدون گذرنامه از کشور خارج شود و همچنین هر ایرانی که از نقاط غیر مجاز وارد کشور شده و یا از کشور خارج شود حداقل 10 و حداکثر 50 میلیون ریال خواهد بود.

مبلغ این جریمه در قانون قبلی 100 تا 500 هزار ریال بود.

نمایندگان مجلس در ماده 26 این طرح نیز تصویب کردند دستگاه هایی که نسبت به توقیف شناورها و یا دستگیری ناخدا، خدمه و سرنشینان اقدام می کنند، موظف هستند در اسرع وقت مراتب را به فرماندهی مرزبانی محل اطلاع و دستگیر شدگان را به همراه شناور تحویل دهند.

همچنین نمایندگان مجلس، قوه قضائیه را مکلف کردند حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به اختصاص شعبه های ویژه رسیدگی به جرائم مرزی موضوع این قانون و سایر قوانین مرتبط از جمله قانون دریایی اقدام کند.

در آغاز بررسی طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران، کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس به دلیل مسکوت گذاشتن مواد 20، 22، 24، 25 این طرح و گزارش از کمیته مشترک این کمیسیون و کمیسیون حقوقی قضایی در بررسی مجدد این مواد را ارائه کرد.