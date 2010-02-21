هفتمین گردهمایی اقلیتهای دینی در شیراز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در شبراز، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه شنبه در جریان برگزاری این گردهمایی گفت: این مراسم امسال برای هفتمین سال متوالی برگزار شده و به نظر می رسد تداوم برپایی آن در طول سال می تواند در برنامه ریزیهای دراز مدت به عنوان یک راهکار اساسی تاثیرات خود را بر جای بگذارد.

منصور طبیعی با اشاره به فضای مناسبی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اقلیتهای مذهبی ایجاد کرده است، افزود: در اصل 13 قانون اساسی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته شده اند که می توانند در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزاد باشند.

وی در این خصوص با اشاره به اینکه با توجه به این نکته در قانون، پیرامون اقلیتهای مذهبی به چند موضوع می رسیم، افزود: شناسایی هویت اقلیتها، آزادی در انجام امور دینی و.. ازجمله دیدگاه هاو نکاتی است که قانون نظام جمهوری اسلامی ایران برای اقلیتهای دینی در نظر گرفته اما نکته ای که بیش از همه باید مورد توجه قرار گیرد این است که در قانون این سه دسته از اقلیتها را به عنوان ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی شناخته شده و بر این اساس ایرانیت این جوامع در اولویت همه مسائل دیگر قرار گرفته شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس این نحوه اندیشه در مورد اقلیتهای مذهبی در نظام جمهوری اسلامی ایران را در دنیا منحصر به فرد دانست.