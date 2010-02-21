اصرار برای رهبری فخرالدینی در ارکستر ملی عجیب است

یک عضوارکسترملی با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: آقای فخرالدینی از مدت ها قبل روی رهبری جوان ترها در ارکستر ملی به نتیجه رسیده بود و هر از چند گاهی می گفت که دیگر قصد همراهی ارکستر ملی را به عنوان رهبر ثابت ندارد؛ این تصمیم نیز از آنجا ناشی می شد که تمامی مسئولیتها و کارهای ارکستر برعهده خود آقای فخرالدینی بود و این برای استادی با این سن و سال بسیار توان فرسا است.

علی اکبر قربانی در ادامه افزود: حتی سال گذشته ارکستر ملی برنامه ای را به مناسبت میلاد پیامبر اکرم(ص) به روی صحنه برد که در آن دو نفر از اعضای گروه به همراه خود فرهاد فخرالدینی رهبری ارکستر را بر عهده داشتند و این زمینه ای بود تا به شکل جدی تری موضوع حضور سایر دوستان در کادر رهبری ارکستر مطرح شود.

این نوازنده که از سال 79 به عضویت ارکستر ملی در آمده تاکید کرد: با توجه به اینکه برخی از اعضاء ارکستر هم از نظر سابقه و هم از نظر توانایی مورد تایید استاد فخرالدینی هستند ایشان از میان همین افراد کسانی چون شهرام توکلی و مازیار حیدری را برای رهبری ارکستر پیشنهاد داده اند. این آهنگساز همچنین تصریح کرد: با وجود اینکه مواضع استاد فخرالدینی از همان ابتدا در مورد ارکستر ملی روشن بوده اما ما هنوز نمی دانیم چرا مسئولان بر روی رهبری استاد فخرالدینی اصرار دارند و این عجیب است و در عین حال دلایل تعطیلی ارکستر نیز برایمان روشن نشده است. قربانی در ادامه گفت: مدیرکل مرکز موسیقی وزارت ارشاد از دستور خود برای پیگیری وضعیت ارکستر ملی خبر داده اما در طول این 8 ماهی که از تعطیلی ارکستر می گذرد هنوز هیچ تماسی با اعضاء ارکستر و یا گزینه های پیشنهادی فرهاد فخرالدینی گرفته نشده است.

وی همچنین افزود: بسیار جای تاسف دارد که ارکستر ملی پس از 11 سال حضور مستمر در جشنواره موسیقی فجر، امسال جایش در این جشنواره خالی خواهد بود. در ایران دو ارکستر بزرگ بیشتر نداشتیم که یکی از آنها(ارکستر ملی) به تعطیلی کشیده شده است.

این نوازنده در پایان تصریح کرد: ارکستر ملی از این نظر که موسیقی ملی کشورمان را اجرا می کند و یکی از دو ارکستر بزرگ ایران محسوب می شود و همچنین رهبری آن بر عهده کسی بوده که همه از سوابق او اطلاع کامل دارند جایگاه بسیار ویژه ای در موسیقی ما دارد. بدون اغراق می گویم کسی حتی فکرش را هم نمی کرد ارکستر ملی به این سادگی به تعطیلی کشیده شود و این بسیار جای تاسف دارد.