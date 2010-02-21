تحریم راه حل برنامه هسته ای ایران نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی رادیوسوا، ولید المعلم در کنفرانس خبری مشترک با "مایکل اسپیندلگر" همتای اتریشی خود در دمشق اظهار داشت: تحریم ایران راه حل برنامه هسته ای این کشور به شمار نمی رود بلکه باید فرصت هایی برای گفتگوی سازنده میان تهران و غرب ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: ما همواره برای برقراری گفتگوی سازنده میان ایران و غرب و در واقع گفتگویی که به راه حل مسالمت آمیز پرونده هسته ای ایران منجر شود تلاش می کنیم.

معلم با بیان این مطلب افزود: این گفتگو باید مبتنی بر 2 اصل باشد اول اینکه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای صلح آمیز حق ایران است و دوم اینکه برخی کشورها اطمینان کنند که ایران به دنبال برنامه هسته ای نظامی نیست.