حجت الاسلام شمس الله مریجی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با بیان اینکه تولید علم در کشور تنها در سایه باورمندی به توانایی‌های داخل میسر می‌شود، اظهار داشت: تحقق اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری در عرصه جنبش نرم افزاری و تولید علم بدون تحقق روحیه خودباوری ملی و این که به فرموده حضرت امام (ره) ما می‌توانیم به سرانجام نمی‌رسد.



روحیه توانستن باید در اساتید و دانشجویان شکل بگیرد



وی همچنین گفت: برای این که ما بتوانیم به اهدافمان در این باره برسیم در درجه اول باید روحیه توانستن در اساتید ما ایجاد شود و سپس این باور به دانشجویان منتقل گردد.



مریجی اضافه کرد: دانشجویان ما باید بدانند که ما می‌توانیم خودمان بدون آن که مصرف کننده صرف علوم و دانش‌های بیگانگان باشیم به تولید دانش در عرصه‌های مختلف پرداخته و بیش از پیش موفقیت‌هایی چون ساخت ماهواره، لیزر و یا ناوشکن را داشته باشیم.



نباید مرعوب غرب شویم



معاون پژوهشی دانشگاه باقر العلوم(ع) بیان کرد: متأسفانه گاه مشاهده می‌شود که برخی از اساتید مرعوب فرهنگ غرب شده و چندان اعتقادی به توانمندی‌های داخلی ندارند اما خوشبختانه با فعالیت‌های خوبی که طی چند سال اخیر در کشور صورت پذیرفته و به خصوص فعالیت اساتید جوان و با انگیزه این فضا تا حدودی به سمت فضای باورمندی به توانایی‌های داخلی تغییر پیدا کرده است.



وی افزود: با همه این مسایل باید توجه داشت که جنبش نرم افزاری در حال حاضر در آغاز راه خود قرار دارد و ما با توجه به فضا و بستر خوبی که در کشور شکل گرفته است باید بیش از پیش زمینه‌های تحقق اهداف کشور در حیطه تولید علم فراهم کنیم.



وی با اشاره به این که نقش دانشگاه باقرالعلوم در جنبش نرم افزاری بی‌نظیر بوده است گفت : دانشگاه باقر العلوم(ع) از ابتدای شکل‌گیری بحث جنبش نرم افزاری متکفل این موضوع شد و دبیرخانه دایمی جنبش نرم افزاری در آغاز در این دانشگاه ایجاد شد که البته در حال حاضر به عنوان یکی از واحد های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم مشغول به فعالیت است.