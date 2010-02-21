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۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۱۳

"پس از مه" عقب افتاد

"پس از مه" عقب افتاد

تولید فیلم تلویزیونی "پس از مه" به تهیه‌کنندگی سیداحمد پایداری و کارگردانی بهرام صحیحی به دلیل مسائل مالی با تاخیر انجام می‌شود.

پایداری به خبرنگار مهر گفت: برای شروع تصویربرداری منتظر اختصاص بودجه و پرداخت اولین قسط آن توسط سیمافیلم هستیم، اگر پرداخت مالی به سرعت و تا هفته دیگر انجام شود، "پس از مه" را قبل از شروع سال جدید تصویربرداری می‌کنیم، اما اگر بودجه پرداخت نشود شروع تصویربرداری به سال 89 موکول می‌شود.

"پس از مه" داستان زنی را روایت می‌کند که در قشم برای اولین بار کارگاه گلیم‌بافی راه اندازی می‌کند و با کمک بقیه زنان تعاونی تشکیل می‌دهد. فیلمنامه را پایداری نوشته است. 

بهرام صحیحی مجموعه "گروه نجات" را کارگردانی کرده و دستیار کارگردان در فیلمهای سینمایی "کیمیا و خاک"، "آخرین نقش"، "روی خط صفر"، "آفتاب بر همه یکسان می‌تابد"، "حس پنهان" و "راه طی شده" بوده است. "پس از مه" اولین تجربه او در ساخت تله فیلم است.

کد مطلب 1038051

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