نام خلیج فارس سند ورود هواپیماهای خارجی به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بهبهانی درباره نمایش نام جعلی خلیج ع.ر.ب.ی در یکی از نمایشگرهای هواپیماهای داخلی، گفت: به عنوان عضو کوچکی از هیئت دولت از مسافران با غیرت پرواز کیش ایر تشکر و قدردانی می کنم.

این عضو کابینه دولت دهم تاکید کرد: درپاسخ به این حرکت زیبای مردمی به رئیس سازمان هواپیمایی کشوری دستوردادم به سرعت این هواپیما زمین گیر شود و خدمه تا 20 ساعت خاک ایران را ترک کنند.

وی در ادامه دستور خود خواستار شد: مسئولان کیش ایر به طور رسمی توبیخ شوند و از مردم شریف ایران در جراید عذرخواهی کنند که چرا نمایشگر هواپیما را قبل از استفاده کنترل نکرده اند و یا به خدمه آموزش لازم را نداده اند.

بهبهانی بیان کرد: به شرکتهای هواپیمایی کشورهای جنوب خلیج فارس که به ایران سفر می کنند هشدار داده می شود نام خلیج فارس را باید بر روی نمایشگرهای خود نمایش دهند، در غیر این صورت مرتبه نخست یک ماه از ورود آن هواپیما به حریم هوایی ایران جلوگیری می شود و در صورت تکرار هواپیما در ایران زمین گیر و مجوز پرواز به خاک ایران لغو می شود.

به گزارش مهر، 30 بهمن ماه پرواز 7081 هواپیمایی کیش ایر که از تهران عازم کیش بود در نقشه مسیر پرواز خود از نام جعلی به جای نام مستند و تاریخی خلیج فارس استفاده کرد که مسافران خواستار اصلاح و عذرخواهی شده بودند و سر مهماندار پرواز نیز با برخورد تند مسافران را تهدید به بازداشت کرده بود.