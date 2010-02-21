280 اثر ادبی به کنگره منطقه ای شعر اهل بیت (ع) ارسال شد

حجت الاسلام سیف الله ادبی فیروزجائی به خبرنگار مهر در گرگان افزود: از مجموع آثار دریافتی، 239 اثر در زمینه شعر، 30 اثر مقاله و مابقی مربوط به نثر ادبی است و بیشترین آثار رسیده به دبیرخانه این کنگره به ترتیب از استان های گلستان و خراسان رضوی است.

وی اظهار داشت: این اشعار وزین و پرمحتوا در وصف پیامبر اکرم(ص) و ائمه طاهرین(ع)، زمینه های اخوت اسلامی و بیان مشترکات دینی پیروان مذاهب اسلامی از سوی شاعران شیعه و سنی کشور ارسال شده که هم اکنون کار بررسی این آثار در کمیته علمی کنگره در حال انجام است.

وی یادآور شد: کنگره منطقه ای شعر اهل بیت(ع) با مشارکت استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و با حضور شعرا و ادبای شیعه و سنی سراسر کشور، 11 اسفند در گرگان برگزار می شود.

مسئول دبیرخانه برگزاری کنگره منطقه ای شعر اهل بیت (ع) گلستان ادامه داد: کارهای مقدماتی برگزاری این کنگره از شهریورماه گذشته با ارسال فراخوان در زمینه شعر ، مقاله و نثر ادبی در محورهای توصیف شخصیت و جایگاه پیامبر گرامی(ص)، فضایل و مناقب پیامبر، اخوت اسلامی و ثمرات آن برای امت اسلامی و بیان مشترکات دینی به سراسر کشور آغاز که خوشبختانه با استقبال خوبی نیز مواجه شد.

وی اظهار داشت: در کنگره منطقه ای شعر اهل بیت(ع) که با ویژه برنامه های متنوعی همراه است، تعدادی از آثار برتر ارائه و از صاحبان 14 اثر برگزیده قدردانی و تجلیل می شود.

حجت الاسلام ادبی در همین زمینه خاطرنشان کرد: به منظور تقویت وحدت و همگرایی بین پیروان مذاهب اسلامی و نهادینه کردن آن، همه ساله برنامه ها، نشست ها و همایش های مختلفی از سوی واحد فرق و مذاهب اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان برگزار می شود که کنگره شعر اهل بیت عصمت و طهارت (ع) از جمله آنهاست.

وی اظهار داشت: در کنگره منطقه ای شعر اهل بیت(ع) که با ویژه برنامه های متنوعی همراه است، تعدادی از آثار برتر ارائه و از صاحبان 14 اثر برگزیده قدردانی و تجلیل می شود.