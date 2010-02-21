اخبار کوتاه ورزشی از استان خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هجدهمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام فجر ظهر یکشنبه در مشهد مقدس افتتاح شد.

محمود صلاحی استاندار خراسان رضوی، افشین داوری مدیرکل تربیت بدنی خراسان رضوی و جعفر کامبوزیا رئیس فدراسیون شطرنج بعنوان میهمان ویژه مراسم افتتاحیه مسابقات حضور داشتند.

از نکات جالب توجه این مراسم می توان به عدم هماهنگی مسئولین برگزار کننده اشاره کرد که در مقاطعی از مراسم سخنرانانی همچون استاندار خراسان رضوی با مشکل قطعی صدا مواجه شدند.

همچنین در هنگام رژه پرچمداران کشورهای حاضر در این مسابقات، پرچم کشور ارمنستان در میان پرچمها مشاهده نشد که این موضوع نارضایتی ارمنی ها و ترک محل برگزاری مراسم افتتاحیه توسط آنها را در پی داشت که البته با عذرخواهی مسئولین شطرنج خراسان رضوی مشکل برطرف شد.

هجدهمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام فجر از امروز تا هشتم اسفند ماه در سالن هتل پردیسان مشهد ادامه خواهد یافت.

پایان دهمین دوره بازیهای تنیس روی میز دامپزشکی خراسان رضوی

دهمین دوره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی در محل سالن ورزشی این اداره کل برگزار شد.

حمید افشاریان، مسئول تربیت بدنی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی، ضمن اعلام این خبر، تصریح کرد: در این دوره از مسابقات که به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر برگزار شد 32 ورزشکار از شبکه های دامپزشکی شهرستان‌های تابعه حضور داشتند.

افشاریان تعداد بازی‌های انجام شده را 61 بازی اعلام نموده و اظهار داشت: در پایان این دوره از مسابقات آقایان دکتر وحید بهنام،‌مقام اول، دکتر مسعود سرحدی، مقام دوم و دکترغلام علی کلیدری و سیامک بهرامی، به طور مشترک جایگاه سوم را از آن خود کردند

اولین دوره این مسابقات در سال 1378 و با میزبانی شهرستان گناباد برگزار شده بود.

مسابقه اتومبیلرانی خانوادگی در چناران برگزار شد

رئیس تربیت بدنی شهرستان چناران گفت: یک دوره مسابقه رالی ویژه خانواده ها در چناران اجرا شد.

محمد رضا سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در چناران گفت: این مسابقه با هدف ترویج فرهنگ اتومبیلرانی و اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی وآشنایی خانواده با نحوه رانندگی اجرا شد.

وی افزود: در این مسابقه دوستانه 30 دستگاه اتومبیل سواری با حضور 60 نفر از ابتدای خیابان طالقانی چناران وسپری کردن 9ایستگاه در شهربه خط پایان مراجعت نمودند.

وی ادامه داد: در این مسابقه رالی خانوادگی رمضان جلیلی به همراه گوهر خدادادی از مشهد با خودرو پراید و عباس محجوب به همراه خانم سهیلا شاهرودی از مشهد با خودرو پراید به ترتیب نفر اول و دوم این دوره شدند.

سعیدی اظهار داشت: افراد شرکت کننده در پیست اتومبیلرانی چناران با اجرای نمادین دورزدن خواستار آسفالت شدن سریع این پیست شدند.