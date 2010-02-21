به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمزآنلاین، رئال مادرید به دلیل نارضایی از عملکرد مانوئل پلگرینی در رقابت های لیگ فوتبال اسپانیا و لیگ قهرمانان اروپا در نظر دارد مورینیو را برای فصل آینده به خدمت بگیرد.

بر پایه این گزارش، فلونتینو پرز، رئیس باشگاه رئال که 250 میلیون یورو برای جذب بازیکنان جدید سرمایه گذاری کرده در نظر دارد مربی پرتغالی اینتر را برای هدایت این تیم به خدمت بگیرد.

رئال مادرید در حال حاضر در رقابت های فوتبال باشگاهی بارسلونا در رده دوم قرار دارد و این در حالی است که این تیم روز سه شنبه هفته گذشته در چارچوب رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در دیدار با لیون فرانسه شکست خورد و در صورتی که به مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات صعود نکند برای پنجمین سال متوالی است که این اتفاق روی می دهد.