دکتر مهدی اخوان در پاسخ به خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: راه اندازی شبکه ملی اینترنت در لایحه برنامه پنجم توسعه دیده شده است که بر این اساس قرار است سرعت دسترسی مشترکان به خدمات اینترنت افزایش یابد به طوری که مشترکان خانگی با سرعت اینترنت 128 کیلو بیت در ثانیه به اینترنت دسترسی یابند.

وی افزایش دسترسی به اینترنت را از اهداف راه اندازی این شبکه دانست و تاکید کرد:‌ راه اندازی این شبکه نیاز به زیرساختهای زیادی دارد که از آن جمله می توان به انتقال هاستینگ از خارج به داخل کشور اشاره کرد.

اخوان اظهار داشت: کاربران ایرانی برای دسترسی به سایتهای فارسی زبان که در داخل کشور راه اندازی شده اند لازم است تا درخواست بین‌المللی خود را صادر کنند و این به معنای ایجاد ترافیک بین‌المللی است که برای کشور هزینه های زیادی تولید می کند ولی با راه‌اندازی شبکه ملی اینترنت علاوه بر کاهش ترافیک بین‌المللی کاربران قادر خواهند بود با سرعت مناسب به اینترنت دسترسی یابند.

معاون آموزش و پژوهش وزارت ICT در خصوص فیلترینگ جی میل و پست الکترونیکی اظهار داشت:‌ راه اندازی شبکه ملی اینترنت و بحث فیلترینگ دو مقوله بی ربط و متفاوت است. بحث فیلترینگ سیاست گذاری های خاص خود را دارد که مربوط به حوزه ما نمی‌شود.

اخوان ارائه اینترنت پرسرعت در داخل کشور را از وظایف این وزارتخانه ذکر کرد و ادامه داد: دولت طبق تاکیدات رئیس جمهور تا پایان برنامه پنجم باید خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارائه دهد و بر کسی پوشیده نیست که عرضه خدمات به صورت الکترونیکی در صرفه جویی هزینه ها نقش بسزایی دارد.

وی در خصوص ضرب الاجل ارائه خدمات اینترنت ملی یادآور شد:‌ طبق برنامه پنجم توسعه عرضه خدمات این شبکه باید تا پایان برنامه پنجم محقق شود ولی طبق دستوری که اخیراً از سوی رئیس جمهور صادر شده است باید همه ارگانها و سازمانها بسیج شوند تا هرچه زودتر خدمات این شبکه برای کاربران ارائه شود.