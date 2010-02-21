هواداران فوتبال باید تماشاچیان علم و ادب را الگوی خود قرار دهند

امیر قلعه نویی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: پیش از این وصف تماشاگران با فرهنگ و پرشور علم و ادب را شنیده بودم اما امروز به صورت مستقیم این موضوع را لمس کردم و از این بابت بسیار خوشحال هستم.

وی بیان کرد: همواره در کنار ورزش باید ادب و فرهنگ ایرانی را نیز رعایت کرد و به عقیده من هواداران تیمهای فوتبال کشور باید تماشاچیان علم و ادب را الگوی خود قرار دهند.

سرمربی سابق تیم ملی فوتبال کشور خاطرنشان کرد: بیش از سی سال است که در فوتبال کشور فعالیت می کنم و در میادین مختلف ورزشی حضور داشته ام اما تا به امروز چنین هوادارانی را ندیده بودم.

قلعه نویی همچنین در خصوص جایگاه تیم فوتسال علم و ادب گفت: نماینده خراسان رضوی سالهاست که در فوتسال کشور حضور دارد و خوشبختانه با وضعیت نا مطلوب تزریق سرمایه به ورزش در استان خراسان رضوی توانسته است جایگاه شایسته ای را بدست آورد و این موضوع جای تقدیر و تشکر دارد.