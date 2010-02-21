افزایش 14 درصدی بازرسی‌ واحدهای صنفی در همدان

محمد مهدی فرشچی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: در 10 ماهه سال جاری 142 هزار و 843 ‌مورد بازرسی از واحدهای مختلف صنفی انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال 87 از رشد 14 درصدی برخوردار بوده است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد تخلفات کشف ‌شده در ده ماهه نخست سال جاری نیز 13 هزار و 446 مورد است.

فرشچی یادآور شد: مهمترین تخلفات کشف شده در این مدت به کالاهای عمومی سبد کالایی خانوارها مربوط است که به اقلامی همچون برنج، شیرینی، روغن، پوشاک، مواد غذایی، کفش، گوشت سفید و قرمز و میوه اشاره کرد.

رئیس سازمان بازرگانی یادآور شد: شناسایی واحدهای متخلف در سال جاری از افزایش 30 درصدی برخوردار است.

فرشچی افزود: متخلفین واحدهای صنفی تولیدی و صنعتی با تشکیل پرونده به هیأت های بدوی مراجع ذیصلاح معرفی شدند.