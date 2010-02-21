به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم تلویزیونی با مضمون طنز به زودی در تهران کلید میخورد. در حال حاضر بازیگران انتخاب میشوند و داستان درباره فردی به نام بابک است که بعد از حادثهای این توانایی را پیدا میکند تا ذهن زنها را بخواند و این مسئله منجر به مشکلاتی برای او میشود.
فیلم "همه چی رو به راهه" نخستین فیلم بلند حجت ذیجودی است. او تا کنون در فیلمها و سریالهای متعددی بعنوان برنامهریز و دستیار اول حضور داشت. او با کارگردانانی همچون محمد رضا اعلامی، حسن هدایت، مسعود جعفری جوزانی، نادر ابراهیمی، عباس رافعی، فریدون جیرانی و ابراهیم حاتمیکیا.....همکاری داشته است.
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