به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم تلویزیونی با مضمون طنز به زودی در تهران کلید می‌خورد. در حال حاضر بازیگران انتخاب می‌شوند و داستان درباره فردی به نام بابک است که بعد از حادثه‌ای این توانایی را پیدا می‌کند تا ذهن زن‌ها را بخواند و این مسئله منجر به مشکلاتی برای او می‌شود.

فیلم "همه چی رو به راهه" نخستین فیلم بلند حجت ذیجودی است. او تا کنون در فیلم‌ها و سریال‌های متعددی بعنوان برنامه‌ریز و دستیار اول حضور داشت. او با کارگردانانی همچون محمد رضا اعلامی، حسن هدایت، مسعود جعفری جوزانی، نادر ابراهیمی، عباس رافعی، فریدون جیرانی و ابراهیم حاتمی‌کیا.....همکاری داشته است.