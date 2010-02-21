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۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۲۶

رافعی فیلم "همه چی رو به راهه" را تهیه می‌کند

رافعی فیلم "همه چی رو به راهه" را تهیه می‌کند

فیلم تلویزیونی "همه چی رو به راهه" به کارگردانی حجت ذیجودی و تهیه‌کنندگی عباس رافعی برای شبکه یک تولید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم تلویزیونی با مضمون طنز به زودی در تهران کلید می‌خورد. در حال حاضر بازیگران انتخاب می‌شوند و داستان درباره فردی به نام بابک است که بعد از حادثه‌ای این توانایی را پیدا می‌کند تا ذهن زن‌ها را بخواند و این مسئله منجر به مشکلاتی برای او می‌شود.

فیلم "همه چی رو به راهه" نخستین فیلم بلند حجت ذیجودی است. او تا کنون در فیلم‌ها و سریال‌های متعددی بعنوان برنامه‌ریز و دستیار اول حضور داشت. او با کارگردانانی همچون محمد رضا اعلامی، حسن هدایت، مسعود جعفری جوزانی، نادر ابراهیمی، عباس رافعی، فریدون جیرانی و ابراهیم حاتمی‌کیا.....همکاری داشته است.

کد مطلب 1038075

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