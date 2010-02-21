با بحران مخاطب در شعر روبرو هستیم

سید حبیب نظاری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با بیان این که شعر امروز ایران با معضل بحران مخاطب روبرو است تصریح کرد: از جمله مهمترین عوامل بحران مخاطب شعر می‌توان به مسایلی چون ، بی‌مهری رسانه‌‌‌‌ها نسبت به شعر و شاعران وضعیت نامطلوب چاپ و نشر کتاب و همچنین مشکلات معیشتی شاعران اشاره کرد.



این شاعر شعر آیینی کشور در ادامه ضمن مناسب توصیف کردن جایگاه شعر آیینی در کشور گفت: به نظر من در هیچ دوره‌ای همچون دوره کنونی به این میزان به شعرآیینی پرداخته نشده و این همه مورد توجه شاعران، مخصوصاً شاعران جوان قرار نگرفته است.



رشد شعر آیینی در سایه خلاقیت محقق می‌شود



وی در عین حال افزود: برای این که روند شکوفایی و تعالی شعر آیینی دچار رکود یا کندی در پیشرفت نشود، نیاز به خلاقیت‌‌‌‌ و جسارت‌‌‌‌ در فرم و کشف فضاهای جدید و پرهیز از تکرار مکررات در محتوای بیش از پیش احساس می‌‌شود و این که روحیه نوآوری در بین شاعران جوان کشور و به خصوص بچه‌های شهرستانی تقویت شود.



شاعران جوان قمی از با استعدادترین شاعران آیینی سرا هستند



نظاری همچنین با بیان این که شاعران آیینی قم جزو برترین استعدادهای کشور به شمار می‌آیند ، ابراز داشت: به جرأت می‌‌توانم بگویم که در بین جوانان قمی‌‌کسانی هستند که بر مداحان و ذاکران اهل بیت تأثیر بسیاری گذاشته و هنر مداحی را وارد عرصه‌‌‌‌های جدیدی کرده‌اند.

