محمدرضا مهرادفر در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: ثبت نام داوطلبان کنکور سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در دو بخش پزشکی و غیر پزشکی از سوم تا 15اسفند ماه صورت خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: داوطلبان کنکور سراسری دانشگاه آزاد اسلامی باید برای شرکت در این آزمون دفترچه راهنمای ثبت نام و کارت اعتباری را از مراکز پستی در سراسر کشور دریافت کنند و از طریق پایگاه الکترونیکی مرکز آزمون دانشگاه آزاد http://www.azmoon.org نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

معاون مرکز آزمون دانشگاه آزاد اضافه کرد: آزمون رشته های غیرپزشکی دانشگاه آزاد 17 و 18 تیر و آزمون رشته های پزشکی اول مرداد برگزار می شود.

وی گفت: در کنکور سال گذشته دانشگاه آزاد اسلامی بیش از 800 هزار داوطلب شرکت کرده بودند.