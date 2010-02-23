"دستور آشپزی" با استقبال خوبی در برلین روبرو شد

محمد شیروانی درباره نمایش مستند "دستور آشپزی" دربخش سینمای آشپزخانه شصتمین جشنواره فیلم برلین به خبرنگار مهر گفت: این فیلم روز 16 فوریه ساعت 19:30 به نمایش در آمد. ترتیبی داده بودند تا همه تماشاچیان بعد از نمایش فیلم به یک رستوران مجلل منتقل شوند و بحث و نظر را در خلال صرف شام ادامه دهند. طبق سنت این بخش هر شب یکی از آشپزهای ماهر آلمانی با الهام از فیلم به نمایش در آمده شام را طبخ می کند.

وی افزود:ابتدا آشپزی که آن شب غذا را تدارک دیده بود درباره غذای ایرانی با مردم صحبت کرد و گفت سعی کرده با اطلاعاتی که از فیلم به دست آورده و تحقیق اینترنتی پیرامون غذای ایرانی به طعم و مزه ایرانی دست پیدا کند.که انصافا هم موفق شده بود.

شیروانی در ادامه بیان کرد: بعد از صرف شام، نشست پرسش و پاسخ مدیر این بخش و خانم آنکه کارشناس سینمای ایران و کارگردان فیلم با مردم برگزار شد. بخشی از گفتگوها به آشپزی با عشق اختصاص داشت و اینکه زنان ایرانی زمان زیادی را در آشپزخانه سپری می کنند و با نقش محوری که در خانواده ایرانی بازی می کنند هر بار به بهانه غذا افراد یک خانواده را دور هم جمع می کنند.

کارگردان فیلم "رئیس جمهور میر قنبر" افزود:در این جلسه تفاوت زنان ایرانی و غربی در آشپزی مورد بررسی قرار گرفت. زنان ایرانی توانسته اند سنت غذای ایرانی و شکل ارائه آن را حفظ کنند .چرا که هر چقدر جامعه به سمت مدرنیته حرکت می‌کند، آدم‌ها در آن تنها تر می شوند و در تنهایی به ساندویچ‌های خود گاز می زنند.

وی ادامه داد: در ادامه بحث به غذاهای فست فود کشید و عنوان شد غذاهای سریع مانند مکدونالد با اینکه ممکن است لذت آنی ایجاد کند اما در نهایت محصول ماشین است تا انسان. در هر صورت "دستور آشپزی " ستایشی است از زن ایرانی .قصد نداشتم فیلمی فمینیستی بسازم اما لازم بود یکبار هم که شده به آشپزخانه و امورات آن خیره شوم. جائیکه مثلا مادرم سی و چند سال بیشتر اوقات خود را در آن گذرانده و از فرط تکرار و پیش افتادگی جزییات آن را هرگز ندیده بودم.

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شیروانی با اشاره به قشری که فیلم درباره آنها ساخته شده، گفت:دستور آشپزی خصوصی‌ترین فیلم من و در عین حال بسیار عمومی ست و به هر ایرانی مربوط.با اینکه زنان این فیلم از نزدیکانم انتخاب شدند و اغلب از یک طبقه متوسط تهران نشین اما با اطمینان بگویم که حداقل مشابه یکی از این زنها را در خانه تان یا اطرافتان می شناسید.

وی افزود: این فیلم برشی از واقعیت جاری در طبقه‌ای که در آن شکل گرفتم و به مرور زمان به آن پشت کردم.طبقه‌ای که کمتر در سینمای ایران به آن پرداخته شده و بیشتر برخورد تیپکال سینما و تلویزیون را نسبت به آنها شاهد بودیم. در این فیلم طبقه متوسط تهران نشین را به تصویر کشیدم.

شیروانی تاکید کرد: زمان در این فیلم یکی از کاراکترهای اصلی محسوب می شود.هر چند کیفیت احتیاج به زمان دارد. با اینکه فیلم زیادی ایرانی است اما خوشبختانه در جشنواره برلین فهمیده شد و با استقبال خوبی روبرو شد.



وی ادامه داد: در "دستور آشپزی" تلاش کردم، آموزش آشپزی تلویزیونی را نیز هجو کنم. در این برنامه‌ها چه ایرانی چه فرنگی کاراکتر‌ها حذف می شوند و بیشتر فوکوس روی غذا است. در صورتیکه من به جای غذا آدم‌ها و روابط درون خانوادگی را تمرکز کردم ، با جرات می توان گفت فیلم درباره آدمهاست تا غذا.

شیروانی خاطر نشان کرد: با توجه به استقبالی که از فیلم شد، قرار بود نمایش دیگری نیز در بازار فیلم برگزار شود، اما امکان آن فراهم نشد. البته ممکن است این فیلم در جشن تصویر سال نیز به نمایش درآید.

وی درباره دیگر فیلم‌های ایرانی در جشنواره فیلم برلین، گفت:خوشحالم که سینمای مستند ایران سه نماینده در برلین داشت که روی کاغذ آمار خوبی است.رضا حائری با مستندی درباره تاریخچه لباس در بخش فوروم، نادر داودی با مستندی درباره انتخابات در پانوراما، فیلم سینمایی "شکارچی" رفیع پیتزدر مسابقه، یک فیلم کوتاه از بتین قبادی و یک فیلمنامه از عباس بختیاری در بخش استعدادها. برای شروع یک سال سینمایی بد نیست.

