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۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۵۶

یکی از قاچاقچیان عمده و حرفه ای سیستان و بلوچستان اعدام شد

یکی از قاچاقچیان عمده و حرفه ای سیستان و بلوچستان اعدام شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: دادگستری کل سیستان و بلوچستان در اطلاعیه ای از اجرا شدن حکم اعدام "داداله ریگی کردی تمندانی" از قاچاقچیان عمده و حرفه ای این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، در این اطلاعیه آمده است: در پی مبارزه بی امان با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر، صبح امروز یکی از قاچاقچیان عمده و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان به نام "داد اله مراد" زاده معروف به داد اله ریگی کردی تمندانی به اتهام حمل و نگهداری مقدار 250 کیلوگرم مواد مخدر از نوع مرفین و هروئین که با حکم مراجع قضایی استان و تأیید دادستانی کل کشور به اعدام محکوم شده بود در محل زندان مرکزی زاهدان به اجرا در آمد.

نامبرده سالها (بیش از دو دهه) در امر قاچاق و توزیع مواد مخدر در کشور اشتغال داشته و علیرغم اینکه نظام اسلامی با استفاده از رأفت و عطوفت اسلامی و با صدور امان نامه تلاش در اصلاح وی کرده، لیکن وی به سوء استفاده از این رأفت و عطوفت اسلامی همچنان به تلاش در امر قاچاق مواد مخدر اصرار می ورزید که با تلاش نیروهای انتظامی و امنیتی استان دستگیر و تحویل دستگاه قضایی استان شد و سرانجام به مجازات اعمال ننگین خود رسید.

کد مطلب 1038098

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