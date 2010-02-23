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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۲۷

امیری:

شهر یا بخش شدن خیرآباد منافاتی با منافع شهرستان ورامین ندارد

استان تهران - خبرگزاری مهر: امام جمعه خیرآباد اظهار داشت: شهر یا بخش شدن این منطقه، هیچ منافاتی با منافع شهرستان ورامین ندارد، بلکه در راستای منافع شهرستان است.

حجت الاسلام حسین امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: هرچه شهرستان ورامین پیشرفت کرده، دارای بخش های متعددی شده و شهرهای بیشتری داشته باشد، رویکرد مطلوبتری نسبت به شهرستان اعمال می شود.

وی تأکید کرد: شهر یا بخش شدن خیرآباد، جدا شدن از شهرستان نیست، بلکه وسعت دادن به ورامین است، چرا که بخش یا شهری به مجموعه تقسیمات سیاسی و کشوری شهرستان افزوده می شود.

امام جمعه خیرآباد افزود: عده ای این طور استنباط می کنند که با ارتقا تقسیمات سیاسی خیرآباد، این منطقه از شهرستان ورامین جدا می شود که این طرز تلقی، غلط است.

وی خاطرنشان کرد: خیرآباد اگر بخش یا شهر شود، باز هم جزو شهرستان است و در عین حال موجب ترقی شهرستان ورامین نیز خواهد شد زیرا بودجه، اعتبار و وسعت شهرستان به همین دلیل افزایش می یابد.

احساس تبعیض می شود

حجت الاسلام امیری ضمن اشاره به برخی شهرها و شهرستانهای کم جمعیت کشور گفت: برخی شهرها و شهرستانها زیر 10 هزار نفر جمعیت دارند اما تمام امکانات شهری و شهرستانی را دارا هستند.

وی تأکید کرد: مایه تأسف است که منطقه خیرآباد و شهرک مدرس با وسعت قابل توجه و جمعیتی حدود 70 هزار نفر، نتواند شهر یا بخش شود.

امام جمعه خیرآباد افزود: این منطقه مهم و صنعتی شهرستان ورامین، هم از لحاظ وسعت و هم از لحاظ جمعیتی، قالبیت شهر و حتی بخش شدن را دارد.

وی خاطرنشان کرد: مستقل نبودن خیرآباد با این وسعت و جمعیت، هم باعث کمبودهای اساسی در منطقه شده و هم به نوعی حق مردم را ضایع می کند که در راستای اصلاح و بهبود این مسائل، باید برای شهر یا بخش شدن خیرآباد تلاش کرد.

منطقه خیرآباد در بخش مرکزی شهرستان ورامین واقع شده و از حدود پنج سال پیش، توسط نماینده سابق شهرستان ورامین و مسئولان وقت، تلاش هایی برای شهر شدن این منطقه صورت گرفته است.

کد مطلب 1038099

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