شهر یا بخش شدن خیرآباد منافاتی با منافع شهرستان ورامین ندارد

حجت الاسلام حسین امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: هرچه شهرستان ورامین پیشرفت کرده، دارای بخش های متعددی شده و شهرهای بیشتری داشته باشد، رویکرد مطلوبتری نسبت به شهرستان اعمال می شود.

وی تأکید کرد: شهر یا بخش شدن خیرآباد، جدا شدن از شهرستان نیست، بلکه وسعت دادن به ورامین است، چرا که بخش یا شهری به مجموعه تقسیمات سیاسی و کشوری شهرستان افزوده می شود.

امام جمعه خیرآباد افزود: عده ای این طور استنباط می کنند که با ارتقا تقسیمات سیاسی خیرآباد، این منطقه از شهرستان ورامین جدا می شود که این طرز تلقی، غلط است.

وی خاطرنشان کرد: خیرآباد اگر بخش یا شهر شود، باز هم جزو شهرستان است و در عین حال موجب ترقی شهرستان ورامین نیز خواهد شد زیرا بودجه، اعتبار و وسعت شهرستان به همین دلیل افزایش می یابد.

احساس تبعیض می شود

حجت الاسلام امیری ضمن اشاره به برخی شهرها و شهرستانهای کم جمعیت کشور گفت: برخی شهرها و شهرستانها زیر 10 هزار نفر جمعیت دارند اما تمام امکانات شهری و شهرستانی را دارا هستند.

وی تأکید کرد: مایه تأسف است که منطقه خیرآباد و شهرک مدرس با وسعت قابل توجه و جمعیتی حدود 70 هزار نفر، نتواند شهر یا بخش شود.

امام جمعه خیرآباد افزود: این منطقه مهم و صنعتی شهرستان ورامین، هم از لحاظ وسعت و هم از لحاظ جمعیتی، قالبیت شهر و حتی بخش شدن را دارد.

وی خاطرنشان کرد: مستقل نبودن خیرآباد با این وسعت و جمعیت، هم باعث کمبودهای اساسی در منطقه شده و هم به نوعی حق مردم را ضایع می کند که در راستای اصلاح و بهبود این مسائل، باید برای شهر یا بخش شدن خیرآباد تلاش کرد.

منطقه خیرآباد در بخش مرکزی شهرستان ورامین واقع شده و از حدود پنج سال پیش، توسط نماینده سابق شهرستان ورامین و مسئولان وقت، تلاش هایی برای شهر شدن این منطقه صورت گرفته است.