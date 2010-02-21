سرمایه گذاری گسترده ترکیه در آذربایجان شرقی

رضا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: تاکنون سرمایه گذاران، صاحبان صنایع و تجار و بازرگانان کشور ترکیه تعداد 35 عنوان طرح را در بخشهای مختلف اقتصادی به طور مشترک با همتایان ایرانی خود در شهرک سرمایه گذاری خارجی تبریز به مورد اجرا گذاشته اند.

وی همزبانی، موقعیت جغرافیایی آذربایجان شرقی و نزدیکی به اروپا و خاک ترکیه را از جمله عوامل مهم و تاثیرگذار در حضور سرمایه گذاران ترک در تبریز و آذربایجان شرقی عنوان کرد.

حسینی ادامه داد: کشورهای آلمان با پنج طرح، فرانسه با چهار طرح، چین و جمهوری آذربایجان هر کدام با سه طرح در رده های بعدی تعداد سرمایه گذاری در شهرک سرمایه گذاری خارجی تبریز را به خود اختصاص داده اند.

وی اضافه کرد: ایتالیا، روسیه، اسپانیا، آمریکا، تاتارستان، گرجستان، ارمنستان، اوکراین و عراق نیز هر کدام با یک عنوان طرح جزو سرمایه گذاران خارجی در تبریز به شمار می روند.

حسینی با بیان اینکه هم اکنون 60 طرح سرمایه گذاری با مشارکت طرفهای ایرانی و خارجی در این شهرک اقدام شده است، اظهارداشت: از این تعداد تاکنون 28 عنوان طرح به بهره برداری رسیده و 32 طرح در دست اجراست.

به گفته وی، در واحدهای فوق هم اکنون شش هزار نفر اشتغال دارند که این میزان اشتغال در حوزه های مختلف صنعت، خدمات و سایر بخشهای تولیدی وجود دارد که سهم صنایع فولاد و فلزات در این زمینه بیشتر از سایر بخشهاست.

رئیس مرکز سرمایه گذاری آذربایجان شرقی ارزش دلاری طرحهای مزبور را 708 میلیون دلار بیان کرد و گفت: بیشتر این سرمایه گذاریها متعلق به تجار و صاحبان صنایع ترکیه است که در مجموع تعداد 36 طرح را با مشارکت طرفهای ایرانی خود به مورد اجرا گذاشته اند.

وی ، صنعت چوب و مبلمان، خودروسازی، نساجی، مواد غذایی و صنایع تبدیلی، فولاد و میلگرد را از جمله حوزه های سرمایه گذاری کشورهای خارجی در آذربایجان شرقی بیان کرد.

حسینی با تاکید بر اینکه مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان شرقی هدفی جز تسهیل روند سرمایه گذاری در استان را ندارد، تصریح کرد: در این زمینه سیاست سرمایه گذاری تک پنجره ای را در سطح استان پیگیری خواهیم کرد تا طی آن تمامی مراحل اداری تنها در یک مرکز به انجام برسد.

وی برگزاری دو همایش برای معرفی توانمندیها و فرصتهای سرمایه گذاری آذربایجان شرقی در تبریز و استانبول، ارایه مشاوره های مختلف برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی با میانگین هشت مورد در هر هفته، امضای یادداشت تفاهم همکاریهای اقتصادی با استان های ترابوزان و ارضروم ترکیه و طراحی وب سایت جدید مرکز خدمات سرمایه گذاری استان و تکمیل اطلاعات و به روز رسانی آن را از جمله اقدامات این مرکز عنوان کرد.

حسینی افزود: در همین زمینه نشستهای مشترک اتاق های بازرگانی تبریز با چین، پرتغال، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و فرانسه نیز برگزار شده که نتایج خوبی در پی داشته است.