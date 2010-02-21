پیش بینی راهکار مهار تورم سال آتی در دولت/ نشست کمیسیون تلفیق با رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدرضا میرتاج الدینی در حاشیه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولت انتظار دارد که مجلس به لایحه بودجه خیلی دست نزند و سیاست ها را تغییر ندهد ولی چنانچه سناریوی دیگری را مجلس به تصویب برساند دولت آمادگی اجرای آن را دارد.

وی افزود: دولت روی 40 هزار میلیارد تومان، بسته های سیاستی خود را تنظیم کرده و نشست های مختلفی را در این رابطه برگزار کرده است و در زمانی که کمیسیون تلفیق سال 89 به این بحث برسد، مسئولان دولتی برای توضیحات لازم در کمیسیون حاضر خواهند شد.

میرتاج الدینی با اشاره به پیشنهاداتی مبنی بر نشست مشترک کمیسیون تلفیق بودجه با رئیس جمهور گفت: در زمان مقرر این نشست نیز برای توضیح سناریوی 40 هزار میلیارد تومانی برگزار خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه آیا دولت مقدمات اجرای هدفمند کردن یارانه ها را فراهم کرده است، گفت: دولت از زمانی که قانون به آن ابلاغ شد کار خود را آغاز کرده و مقدمات آن را فراهم کرده است و بلافاصله پس از تصویب در لایحه بودجه کار در دولت برای عملیاتی کردن این قانون آغاز خواهد شد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در پایان با مقایسه نظر مجلس و دولت درباره اجرای هدفمند کردن یارانه ها گفت: دولت معتقد است که 5 سال مورد نظر برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها در 2 یا 3 گام اجرایی شود ولی بخش هایی از مجلس معتقدند که این امر باید در 5 گام و در 5 سال به اجرا در بیاید.