پروژه های نوسازی بدون مشارکت و سرمایه گذاری مردمی نتیجه بخش نیست

نعمت الله خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با بیان اینکه تشکیل سکونتگاه غیر رسمی خط چهار حصار به اوایل دهه پنجاه باز می گردد، افزود: حاشیه نشینی یکی از معضلات زندگی شهرنشینی است که برنامه ریزی شهری را با مشکل مواجه می کند.

وی از آمادگی این شرکت برای تحویل خط چهار حصار از وزارت مسکن و شهرسازی جهت نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده این منطقه و نیز توانمندسازی ساکنان خبر داد و اضافه کرد: مذاکرات لازم با وزارت مسکن و شهرسازی صورت پذیرفته است و در صورت توافق نهایی مسئولان، تیم اجرایی این شرکت گام های ابتدایی را برای آغاز این فرآیند خواهد برداشت.

خلیلی جلب اعتماد مردمی را اولین گام اساسی در ساماندهی وضعیت خط چهار حصار کرج برشمرد و گفت: کلیه فعالیت های نوسازی بدون مشارکت و سرمایه گذاری مردمی عقیم خواهد ماند و اساسا؛ شرط موفقیت طرح های ساماندهی همراهی هم جانبه مردم و مسئولان است.

وی با بیان اینکه دولتها هرگز نخواسته اند با اقدامات قهرآمیز و توسل به زور این مناطق را ساماندهی کنند، از نبود امنیت کافی، خدمات نامناسب شهری، دسترسی سخت به ادارات دولتی و بیمارستان ها، تجمع افراد قانون گریز، نبود مراکز تفریحی، کتابخانه ها و پارک در این مناطق سخن گفت و بیان داشت: از آنجا که خط چهار حصار، خارج از محدوده قانونی شهر کرج است، تا کنون از این خدمات بی بهره مانده است اما امروز دولت دهم تصمیم گرفته است با ساماندهی و توانمندسازی این منطقه، وضعیت فعلی آن را اصلاح کند.

این مسئول با اشاره به علل تشکیل سکونتگاه های غیر رسمی، بیان کرد: مسکن، از ابتدای انقلاب بار اجتماعی سنگینی بر دوش دولتها می گذاشت که باعث می شد کمتر به مسئله شهرسازی پرداخته شود.

وی بیان کرد: احیای بافت فرسوده فرصتی طلایی برای ساخت شهرهایی منطبق با الگوهای اصیل معماری ایرانی- اسلامی است.

معاون اجرایی شرکت عمران و مسکن سازان شهرستان کرج با اشاره به تشکیل دفتر خدمات محله ای نوسازی در خط چهار حصار کرج اظهار داشت: دولت باید بداند توقعات مردم چیست و ساکنان تحت چه شرایطی بهترین همکاری را با مجریان طرح خواهند داشت، از همین رو نسبت به راه اندازی دفتر خدمات محله ای با مدیریت مردمی در خط چهار حصار اقدام می کنیم تا شهروندان نیز در فرایند نوسازی مشارکت داشته باشند.

وی از جلسه اخیر هیئت امناء و معتمدین خط چهار حصار با مدیریت اجرایی شرکت عمران و مسکن سازان خبر داد و افزود: در این جلسه مقرر شد مردم نمایندگان خود را معرفی کنند تا از این پس، دولت از زبان هیات امناء خواسته های خود را مطرح کنند.

وی اختصاص اعتبارات ویژه، تلاش مضاغف همه مدیران مرتبط و به صحنه کشاندن مردم را تنها راه پیش روی رسیدن به برنامه و جبران عقب ماندگی ها دانست.