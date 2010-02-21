به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی زاده صبح یکشنبه در جلسه معارفه معاون آموزشی و پژوهشی این سازمان با اشاره به نقش پژوهشکده های تخصصی تاکید کرد: پژوهشکده محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست در دست راه اندازی است و مجوز آغاز فعالیت آن تا قبل از عید نوروز گرفته می‌شود و اعضای هیئت علمی با پست سازمانی به زودی فعالیت خود را آغاز می کند.

معاون رئیس جمهور افزود: قصد بزرگ کردن بدنه سازمان محیط زیست را نداریم بلکه تا آنجا که امکان دارد قصد کوچک کردن سازمان را داریم ولی سازمان باید علیرغم کوچک بودن چابک و اثرگذار باشد و بتواند به لحاظ تخصصی پیشگام باشد.

رئیس سازمان محیط زیست گفت: نظام مالی سازمان، نظام پژوهشی و اجرایی تناسب ندارد و باید هماهنگی بین این بخشها به وجود آید تا در تسریع فعالیتها موثر باشد.

محمدزاده در این نشست با تاکید بر اهمیت آموزش و پژوهش گفت: سازمان محیط زیست نباید سازمانی اداری تلقی شود بلکه باید سازمانی علمی و پژوهشی باشد تا متخصصان و کارشناسان به آن مراجعه کنند.

در این نشست دکتر محمد یزدی در حالی به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی سازمان محیط زیست معرفی شده که پیشتر محمدعلی رجب زاده از سمت این معاونت استعفا داده بود.

