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۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۵۸

محمدی زاده:

پژوهشکده محیط زیست تا قبل از عید راه اندازی می‌شود

پژوهشکده محیط زیست تا قبل از عید راه اندازی می‌شود

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در جلسه معارفه معاون آموزشی و پژوهشی این سازمان از راه اندازی پژوهشکده محیط زیست تا قبل از عید نوروز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی زاده صبح یکشنبه در جلسه معارفه معاون آموزشی و پژوهشی این سازمان با اشاره به نقش پژوهشکده های تخصصی تاکید کرد: پژوهشکده محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست در دست راه اندازی است و مجوز آغاز فعالیت آن تا قبل از عید نوروز گرفته می‌شود و اعضای هیئت علمی با پست سازمانی به زودی فعالیت خود را آغاز می کند.

معاون رئیس جمهور افزود: قصد بزرگ کردن بدنه سازمان محیط زیست را نداریم بلکه تا آنجا که امکان دارد قصد کوچک کردن سازمان را داریم ولی سازمان باید علیرغم کوچک بودن چابک و اثرگذار باشد و بتواند به لحاظ تخصصی پیشگام باشد.

رئیس سازمان محیط زیست گفت: نظام مالی سازمان، نظام پژوهشی و اجرایی تناسب ندارد و باید هماهنگی بین این بخشها به وجود آید تا در تسریع فعالیتها موثر باشد.

محمدزاده در این نشست با تاکید بر اهمیت آموزش و پژوهش گفت: سازمان محیط زیست نباید سازمانی اداری تلقی شود بلکه باید سازمانی علمی و پژوهشی باشد تا متخصصان و کارشناسان به آن مراجعه کنند.

در این نشست دکتر محمد یزدی در حالی به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی سازمان محیط زیست معرفی شده که پیشتر محمدعلی رجب زاده از سمت این معاونت استعفا داده بود.

کد مطلب 1038122

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