اجرای دو سولیست پیشکسوت در جشنواره موسیقی

سرپرست گروه کر دفتر موسیقی با اعلام این خبر درخصوص چرایی دعوت از دو سولیست قدیمی موسیقی کرال به خبرنگار مهر گفت : حضور سولیستهای حرفه ای و خوش سابقه موسیقی کرال در کنار خواننده های جوان به نوعی یادآور و همراه کننده نفس سولیستهای حرفه ای و آماتور است به همین دلیل اساتیدی چون " رشید وطن دوست" و " محمدرضا متین" در این اجرا گروه را همراهی می کنند.

رازمیک اوحانیان در توضیح کم و کیف اجرای این دو استاد موسیقی کر گفت : در این اجرا که در تاریخ 10 اسفند ساعت 18:30 درسالن رودکی برگزار می شود رشید وطن دوست سولیست باسابقه اپرای تهران یک قطعه کلاسیک از "دونی زتی" را می خواند و در ادامه محمدرضا متین سولیست کر باغچه بان یک قطعه فولکلور آذری را اجرا می کند و در ادامه شاهرخ شیردوست که یکی از خواننده های کر دفتر شعر موسیقی است به عنوان سولیست مجموع قطعات گیلکی این کنسرت را می خواند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: جشنواره موسیقی فجر یک جشن مردمی است به همین دلیل در اجرای گروه کر دفتر موسیقی علاوه بر اجرای قطعاتی از موسیقی کلاسیک ، 12 قطعه که گلچینی از آوازهای فلکلور ایرانی است را برای این اجرا آماده داریم و در پایان هم قطعه "ایران" اثر لوریس چکناواریان را در جمع بندی این کنسرت با دو نوازده پیانیست مهمان سینا خیرآبادی و آلوین آوانسیان به روی صحنه خواهیم برد.

اوحانیان در پایان افزود : علاوه بر اجرای مستقل گروه کر دفتر موسیقی در این دوره از جشنواره، در تاریخ 7 و 8 اسفندماه همراه با ارکستر سمفونیک تهران نیز اجرای برنامه داریم و قرار است در شب نخست قطعه "آب" از آثار محمد سریر را اجرا کنیم.