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۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۲۸

اجرای دو سولیست پیشکسوت در جشنواره موسیقی

اجرای دو سولیست پیشکسوت در جشنواره موسیقی

رازمیک اوحانیان گفت : در کنسرت گروه کر دفتر موسیقی در بخش جنبی بیست و پنجمین جشنواره موسیقی فجر دو سولیست قدیمی موسیقی کرال به اجرای برنامه می پردازند.

سرپرست گروه کر دفتر موسیقی با اعلام این خبر درخصوص چرایی دعوت از دو سولیست قدیمی موسیقی کرال به خبرنگار مهر گفت : حضور سولیستهای حرفه ای و خوش سابقه موسیقی کرال در کنار خواننده های جوان به نوعی یادآور و همراه کننده نفس سولیستهای حرفه ای و آماتور است به همین دلیل اساتیدی چون " رشید وطن دوست" و " محمدرضا متین" در این اجرا گروه را همراهی می کنند.

رازمیک اوحانیان در توضیح کم و کیف اجرای این دو استاد موسیقی کر گفت : در این اجرا که در تاریخ 10 اسفند ساعت 18:30 درسالن رودکی برگزار می شود رشید وطن دوست سولیست باسابقه اپرای تهران یک قطعه کلاسیک از "دونی زتی" را می خواند و در ادامه محمدرضا متین سولیست کر باغچه بان یک قطعه فولکلور آذری را اجرا می کند و در ادامه شاهرخ شیردوست که یکی از خواننده های کر دفتر شعر موسیقی است به عنوان سولیست مجموع قطعات گیلکی این کنسرت را می خواند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: جشنواره موسیقی فجر یک جشن مردمی است به همین دلیل در اجرای گروه کر دفتر موسیقی علاوه بر اجرای قطعاتی از موسیقی کلاسیک ، 12 قطعه که گلچینی از آوازهای فلکلور ایرانی است را برای این اجرا آماده داریم و در پایان هم قطعه "ایران" اثر لوریس چکناواریان را در جمع بندی این کنسرت با دو نوازده پیانیست مهمان سینا خیرآبادی و آلوین آوانسیان به روی صحنه خواهیم برد.

اوحانیان در پایان افزود : علاوه بر اجرای مستقل گروه کر دفتر موسیقی در این دوره از جشنواره، در تاریخ 7 و 8 اسفندماه همراه با ارکستر سمفونیک تهران نیز اجرای برنامه داریم و قرار است در شب نخست قطعه "آب" از آثار محمد سریر را اجرا کنیم.

کد مطلب 1038123

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