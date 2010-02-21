به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج روز شنبه و در آستانه آغاز فصل جدید رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا گفت: فدراسیون فوتبال با تمام توانش از نمایندگان ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا حمایت می کند و امیدوار است که این چهار تیم در این رقابت ها نتیجه مورد نظر را به دست بیاورند و درخشش خوب و آبرومندی برای فوتبال ایران داشته باشند.

تاج با اشاره به اینکه اکنون این چهار باشگاه درست مثل تیم ملی فوتبال ایران هستند، گفت: موفقیت هر کدام از این چهار باشگاه در لیگ قهرمانان آسیا درست مثل موفقیت تیم ملی در رقابت های بین المللی است و پیروزی و صعود به مراحل پایانی هر کدام از این تیمها باعث به رخ کشیده شدن قدرت فوتبال ایران به آسیا است.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: فدراسیون فوتبال با اعلام حمایت همه جانبه از این چهارباشگاه امیدوار است که در رقابتهای جام باشگاههای جهان سال آینده تیم های ایرانی با حضور در فینال رقابت ها لیگ قهرمانان آسیا مجوز حضور پیدا کنند.

هفته نخست فصل جدید رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری با رویارویی چهار نماینده ایران برابر حریفانشان آغاز خواهد شد. استقلال ، ذوب آهن ، سپاهان و مس کرمان نمایندگان ایران در آسیا هستند.

