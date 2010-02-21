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۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۰۹

"سه درجه تب" در انتهای تولید

فیلم "سه درجه تب"ساخته حمیدرضا صلاحمند برای گرفتن پروانه نمایش تا پایان سال آماده می‌شود.

حمیدرضا صلاحمند در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: ساخت موسیقی توسط یحیی سپهری شکیب به پایان رسیده است و هم اکنون فیلم در مراحل پایانی فنی قرار دارد. برای پخش خانگی "نیش و زنبور" هم تهیه کننده اقدام کرده است.

وی درباره فعالیت های جدید خود افزود: هم اکنون در حال مذاکره با علی سرتیپی برای ساخت دو فیلمنامه سینمایی هستم که مانند کارهای قبلیم دغدغه‌های اجتماعی دارد و از درون مایه طنز برخوردار است. البته تفاوت هایی نیز دارد و هنوز به نتیجه قطعی درباره انها نرسیده‌ایم.

رضاعطاران، الهام حمیدی، امیرعلی دانایی، سیروس گرجستانی،علی صادقی، شهره لرستانی، مهتاج نجومی و حسین عابدینی بازیگران این فیلم هستند.دیگر عوامل "سه درجه تب" عبارتند از دستیار اول کارگردان: علی مردانه، مدیر فیلمبرداری: فرج حیدری، صدابردار: مسعود شاهوردی، طراح صحنه: افسانه صمدزاده، تهیه‌کننده: یوسف صمدزاده.

 

کد مطلب 1038141

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