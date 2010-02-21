مجلس راه اجرای مصوبه دولت برای سهمیه کارشناسی ارشد متاهلان را بست

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه پس از به تصویب رساندن کلیات طرح برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی به بررسی جزئیات این طرح پرداختند.

بر اساس ماده واحده این طرح از تاریخ تصویب این قانون سهمیه بندی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی اعم از رشته های پزشکی و غیر پزشکی در کلیه دانشگاه های دولتی و غیر دولتی به جز مواردی که در این طرح آمده ممنوع است.

به گزارش مهر، یادآوری می شود دولت چندی پیش مصوبه ای مبنی بر اختصاص 20 درصد سهمیه به داوطلبان متاهل برای شرکت در دوره کارشناسی ارشد را به تصویب رسانه بود که نمایندگان مجلس بویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات با اجرای آن مخالف بودند.

بنابراین نمایندگان در تصویب این طرح بر اساس ماده یک آن مقرر کردند قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و اصلاحات بعدی به قوت خود باقی است.

همچنین بر اساس بند دیگری از این طرح صد در صد پذیرش در رشته های تخصصی زنان و زایمان به خانم ها اختصاص می یابد.

مجلس مصوب کرد 10 درصد سهمیه مازاد بر ظرفیت در رشته های دستیاری پزشکی (رشته های مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) به مناطق محروم اختصاص می یابد که با داوطلبان بومی است و پذیرفته شدگان مکلفند به مدت 3 سال برابر طول مدت تحصیل را صرفا در مناطق محروم خدمت کنند و افرادی که سابقه خدمت در این مناطق را دارند حداکثر تا 5 سال ازتعهد خدمتشان کسر می گردد.

مجلس همچنین مصوب کرد 10 درصد سهمیه مازاد بر ظرفیت در مقطع دکترا برای مربیان رسمی (حداقل یک نفر) منوط به کسب حداقل 80 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده اختصاص می یابد.

بر اساس این مصوبه 2.5 درصد سهمیه مازاد بر ظرفیت دستیاری به نیروهای مسلح در رشته های مورد نیاز با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منوط به کسب حداقل 80 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده اختصاص یابد.

بر اساس تبصره یک این طرح مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اختصاص سهمیه برای نخبگان و استعدادهای برتر به قوت خود باقی است.

همچنین در تبصره 2 تاکید شده است کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته های تخصصی پزشکی مصوب 1372 لغو و هر گونه سهمیه بندی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد.

در تبصره 3 نیز قید شده این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا خواهد بود.

بنابراین گزارش نمایندگان مجلس مجددا مخالفت خود با تخصیص 20 درصد از سهمیه دوره کارشناسی ارشد به داوطلبان متاهل مخالفت کردند و هر گونه سهمیه بندی جدید را صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانستند.

کلیات این طرح با 158 رای موافق، 13 رای مخالف و 8 رای ممتنع از 203 نماینده به تصویب رسید .