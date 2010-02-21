نگاهی به کتاب "تحولات جرم سیاسی"

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه منابعی که تا کنون به زبان فارسی در خصوص جرم سیاسی منتشر شده‌اند، دارای دو ویژگی عمده هستند: نخست آنکه، در این منابع جرم سیاسی صرفاً اقدام مخالفان علیه حکومت تلقی شده و از اقدامات غیر قانونی حکومت و نمایندگان آن علیه شهروندان با این عنوان سخن به میان نیامده است.

دوم آنکه، در منابع مذکور به بررسی حقوقی – کیفری جرم سیاسی و بحث در خصوص انواع اقدامات مشمول این عنوان، عناصر اختصاصی و مجازاتهای عملی هر یک پرداخته شده و از توجه به جنبه‌های جرم‌شناسی و بررسی علل وقوع جرایم سیاسی غفلت شده است.

کتاب حاضر، با در نظر گرفتن دو زمینه فوق و احساس نیاز به تبیین ابعاد دیگر جرایم سیاسی ترجمه شده است. در این کتاب نه تنها جرایم مخالفان علیه حکومت بررسی شده است، بلکه جرایم حکومت علیه مخالفان و شهروندان نیز مدنظر قرار گرفته است. از سوی دیگر نگرش نویسنده در این کتاب صرفاً تحلیل حقوقی – کیفری جرایم سیاسی نبوده، بلکه تلاش کرده است ضمن تبیین نظری علل وقوع جرایم سیاسی در قالب نظریه‌های جرم‌شناسی و پیشنهاد نظریه‌ای مطلوب و کارامدتر، با نگرشی جرم‌شناختی به تحلیل جرایم سیاسی بپردازد.

در این مورد نویسنده عمدتاً بر تحلیل و تبیین انواع جرایمی تأکید دارد که حکومت علیه شهروندان یا مخالفان مرتکب می‌شود. گرچه نمونه‌های این جرایم در سه کشور امریکا، انگلستان و کانادا مورد بررسی قرار گرفته و مربوط به دهه‌های پیشین است، هر خواننده‌ای می‌تواند با اندکی تأمل مصادیق بی‌شمار آن را در کشورهای مختلف مشاهده کند. کتاب حاضر مشتمل بر دوازده فصل است.

در فصل اول که مقدمه بحث است به مباحثی چون موانع درک و تفسیر جرایم سیاسی، تبیین چیستی جرم سیاسی و ... پرداخته شده است.

فصل دوم به تبیین نظری جرم سیاسی می‌پردازد. فصل سوم درباره جرایم سیاسی مخالفان است. فصل چهارم و پنجم به بررسی جرایم سیاسی غیر خشونت‌بار و خشونت‌بار مخالفان می‌پردازد. موضوع فصل ششم جرایم حکومت است. فصل هفتم درباره فساد سیاسی بحث می‌کند. فصل هشتم درباره نظارت غیرقانونی داخلی است. فصل نهم به بررسی نقض حقوق بشر می‌پردازد. در فصل دهم خشونت حکومتی مورد بررسی قرار گرفته است. موضوع فصل یازدهم جرایم حکومت – شرکتها است و در فصل دوازدهم درباره کنترل جرایم مخالفان و حکومت بحث شده است.

کتاب مزبور برای دانشجویان رشته حقوق، در مقطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد به عنوان منبع کمکی درس "حقوق جزای اختصاصی" به ارزش 2 واحد ترجمه شده است.

این کتاب در 239 صفحه و مبلغ 25000 ریال در اختیار دانشجویان و علاقه‌مندان قرار گرفته است.





