مرحله دوم اردوی آمادگی تیم ملی واترپلو آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام کادر فنی تیم ملی واترپلو این اردو از امروز با شرکت 18 واترپلوئیست شامل علیرضا شهیدی پور، سید محمد سعید میرمهدی ، سجاد عبدی ، علی پیروز خواه ، امیر حسین خانی ، نیما خوشبخت ، مهدی کرمی، سهیل خادم پیر ، محسن جلیلی ، آرامه آقازاریان، مهدی عماد ، ارسلان مردانی ، منصور پاکزاد، علیرضا هرمزی ، خشایار جلالی اقدم ، رضا حقگو ، سعید چهابدار و امیر حسین برایی آغاز شد و ملی پوشان تمرینات خود را روزانه در دو نوبت صبح و عصر زیر نظر سیروس طاهریان و کامبیز رخشانی مهر به عنوان مربی پیگیری می کنند.

قرار است پس از حذف نام 5 بازیکن حاضر از اردوی فعلی، تیم ملی واترپلو با 13 بازیکن چهارشنبه آینده 12جهت شرکت در مسابقات قهرمانی کاپ آسیا عازم کشور چین شود. این تیم را علی آقا جان محب به عنوان سرپرست همراهی خواهد کرد.

مسابقات قهرمانی کاپ آسیا و انتخابی جام جهانی طی روزهای 15 لغایت 17 اسفند ماه جاری با حضور 4 تیم چین ( قهرمان آسیا ) کره جنوبی ، ایران و هنگ کنگ در شهر"چنگ دو"چین برگزارخواهد شد و تیم برتر این مسابقات به رقابت های جام جهانی واترپلو که به میزبانی کشور رومانی برگزار می شود ، صعود خواهد کرد.