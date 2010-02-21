هنرمند خراسان جنوبی نفر اول مسابقات کاریکاتور جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیر حوزه هنری خراسان جنوبی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: هدف از برگزاری این جشنواره با موضوع "بدون آب جایی برای خندیدن نیست "، جلب توجه عموم به موضوع کم آبی و مشکلات آینده دنیای کم آب ما بوده است.

مهدی حبیبی با اشاره به اینکه دوازدهمین دوره این جشنواره با آثاری از کاریکاتوریست‌های 57 کشور به کار خود پایان داد، بیان داشت: داوران این جشنواره ترکیبی از فرانچسکو تولیو آلتان، سرجیواستاینو، ماسیمو بوچی، مائورو تالاریکو، مارکو دآنجلیس، لوسیو تروجانو و جولیو لوبتکین بودند.

وی تصریح کرد: در این مسابقات محمد کارگر از ایران، پائولو دلواجیو از ایتالیا، بابیلینگ از چین، یانگ سیک اوه از کره جنوبی، مهمت کاهرمان از ترکیه و رائد خلیل از سوریه اول تا ششم شدند.

حبیبی خاطرنشان کرد: ازوالدو داسیلوا کاستا از برزیل و دروکس اکسین از رومانی نیز به صورت مشترک هفتم شدند.

به گفته وی کشورهای آرژانتین، ارمنستان، استرالیا، اتریش، آذربایجان، بوسنی و هرزگوین، برزیل، بلژیک، بلغارستان، کانادا، شیلی، چین، کلمبیا، کره جنوبی، کاستاریکا، کرواسی، کوبا، مصر، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هند، اندونزی، عراق، ایران، ایتالیا، لوکزامبورگ، مقدونیه، میانمار، مکزیک، مغولستان، مونته نگرو، پرو، لهستان، پرتقال، رومانی، روسیه، جمهوری چک، صربستان، سوریه، اسلواکی، اسپانیا، اسلونی، سودان، تایلند، ترکیه، اکراین و ازبکستان از جمله کشورهای شرکت کننده در این دوره از مسابقات بوده اند.