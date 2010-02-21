تامین نیروی انسانی تنها دغدغه بیمارستان شهید بهشتی قم است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر شمس الدین حجازی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران، بیمارستان شهید بهشتی را قطب درمانی استان قم دانست و گفت: مشکلی درخصوص راه‌اندازی کامل تمامی بخش‌ها در این بیمارستان به جز تأمین نیروی انسانی آن نداریم و طبق قولی که نماینده رئیس جمهور دکتر فروزنده به ما داده است، قرار است مجوز جذب نیروی انسانی این بیمارستان نیز صادر شود.



قم دارای 1330 تخت‌ فعال است



حجازی تعداد تخت‌های فعال استان را 1330 تخت اعلام کرد و بیان داشت: تا پایان برنامه پنجم توسعه مقرر شده است که ظرفیت تخت استان قم به عدد 1640 تخت برسد که ضریب زائر پذیری و مهاجر پذیری استان در آن لحاظ نشده است و اگر تعداد 230 تخت به این ظرفیت اضافه شود ما در استان قم به استاندار یک تخت به ازای هر یک هزار نفر خواهیم رسید.



تنها یک بیمارستان کودکان در قم کافی نیست



رئیس دانشگاه علوم پزشگی قم در خصوص ناکافی بودن تنها یک بیمارستان کودکان در استان قم گفت: تنها بیمارستان تخصصی کودکان حضرت معصومه(س) برای ظرفیت جمعیتی قم کافی نیست و اگر چه قسمتی از بار درمانی بخش کودکان را بیمارستان‌های دیگری همچون بیمارستان گلپایگانی به عهده دارد اما با این وجود در پیک‌ها و حتی نیمه پیک‌ها تعداد تخت‌های این بیمارستان جوابگوی نیاز شهر قم نیست و از اقدامات بعدی دانشگاه علوم پزشکی حتما تأسیس بیمارستان کودکان خواهد بود.



تکمیل بیمارستان فرقانی یک ضرورت است



دکتر حجازی تکمیل بیمارستان فرقانی را یک ضرورت در بخش درمانی استان قم دانست و تصریح کرد: برای تکمیل این بیمارستان 25 میلیارد تومان بودجه لازم است؛ در حالی که در بودجه سال 89 تنها 2 میلیارد تومان تأمین اعتبار شده است که با این وضعیت 12 تا 16 سال طول خواهد کشید تا این بیمارستان به بهره برداری برسد، ما از مجلس شورای اسلامی درخواست کرده‌ایم تا سالانه هشت میلیارد تومان اعتبار به ساخت این بیمارستان تخصیص دهد و اگر این طور باشد ظرف سه سال آینده بیمارستان فرقانی به بهره‌برداری خواهد رسید.



وی ادامه داد: نقشه قبلی این بیمارستان دارای اشکالاتی بود و با استاندارهای روز برابری نمی‌کرد که به کمک مهندسین مشاور کار مقاوم سازی آن به اتمام رسیده است و هم اکنون در حال انتخاب پیمانکار ساخت آن می‌باشیم و انشاءالله با راه‌اندازی این بیمارستان و بیمارستان شهید بهشتی با تمام ظرفیت آن، ما دو بال درمانی در استان خواهیم داشت، که 80 تا 90 درصد نیازهای درمانی استان را پاسخگو خواهد بود.



وضعیت کشور در خصوص شیوع آنفلوانزای نوع A سفید است



دکتر حجازی در خصوص موج سوم بیماری آنفلوآنزای نوع A در اسفندماه در کشور بیان داشت: ما آمادگی کامل در مواجهه با هر نوع بحران را داریم و دارو و واکسن به اندازه کافی دپو شده است و امروز که دومین روز اسفند ماه است و همچنین در یک ماه گذشته، هیچ مورد مثبتی در استان گزارش نشده است.



وی ادامه داد: تزریق واکسن در سطح استان به دلیل خاموش بودن این بیماری در حال حاضر ضرورتی ندارد و این واکسن به کارکنان مراکز درمانی نیز به صورت داوطلبانه تزریق خواهد شد، چرا که ممکن است برخی از عوارض این واکسن رنج ببرند.