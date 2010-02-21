آمانو گزارش غیرحقوقی خود را برای ارائه به شورا اصلاح کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که پرسید آیا رویکرد آژانس نسبت به ایران پس از روی کار آمدن آمانو مدیر جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی، تغییر کرده است، گفت: رویکرد آژانس بیش از آنکه حقوقی باشد گرایش سیاسی پیدا کرده است و گزارش ها تحت فشار آمریکا تنظیم شده است.

نماینده بروجرد افزود: با وجود اینکه ما در زمان آغاز غنی سازی 20 درصد به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کردیم و خواستار اعزام بازرسان برای آغاز کار شدیم و همچنین آژانس نیز بازرس الجزایری و مراکشی را برای این امر اعزام کرد و با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران کار آغاز شد، آمانو در گزارش خود اقدام صورت گرفته را بدون اعلام به آژانس ذکر کرده است و این کاملا خلاف واقع بوده و موجب عدم اطمینان نسبت به گزارش های آژانس می شود.

وی با بیان اینکه همه اقدامات ما تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی است، گفت: ما به تمامی ملزومات رسمی اعتماد سازی که آژانس به ما ابلاغ کرده عمل کرده و قبول داریم ولی دلیل چنین گزارشی مشخص نیست.

بروجردی تاکید کرد: ما از این گزارش به شدت ناراضی هستیم و انتظار داریم در گزارشی که آمانو در 10 اسفند قرار است به شورای حکام ارائه کند اصلاح شده و اطلاعات صحیح را گزارش کند.