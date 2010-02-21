به گزارش مهر از ورایتی مارک بوال نویسنده فیلمنامه "قفسه رنج" جایزه بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی را از این اتحادیه دریافت کرد.رقبای " قفسه رنج" عبارت بودند از "500 روز سامر" ، "آواتار" ، " خماری " و " یک مرد جدی" .



بوال پس از دریافت جایزه گفت : بسیار مفتخر و حیرت زده‌ام.از کاترین بیگلو هم ممنونم که قصه ای از یک جنگ بدنام را به فیلمی خوش نام و محبوب تبدیل کرد.بوال از تمام سربازان آمریکایی عضو گروه‌های خنثی سازی بمب در عراق هم تشکر کرد.



جیسن ریتمن و شلدن ترنر هم برای نگارش فیلمنامه " بالا در آسمان" جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی را دریافت کردند.فیلمنامه‌های "دل دیوانه" ،" جولی و جولیا" ، "پرشس" و " سفر ستاره ای" رقبای "بالا در آسمان" در این بخش بودند.



مارک مانرو نویسنده متن مستند "خلیج" هم برنده این جایزه در رشته مستند شد.برندگان جوایز اتحادیه فیلمنامه نویسان آمریکا به طور معمول جایزه اسکار را هم می‌برند.



کد مطلب 1038165